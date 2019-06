Podemos pierde su concejal electo en Huércal de Almería a favor del PSOE tras el escrutinio definitivo

Podemos pierde su concejal electo en Huércal de Almería





El candidato de Podemos-ACH en Huércal de Almería (Almería), Alejandro Gil, no entrará finalmente en la corporación municipal después de que el escrutinio definitivo de votos realizado ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) detectara errores de transmisión de datos en el recuento de votos, de modo que el PSOE gana un concejal más en el municipio.



Si bien el recuento final no afecta al triunfo del candidato del PP a la Alcaldía, Ismael Torres, los resultados sí hacen variar la composición de Pleno, donde habrá un grupo político menos de los esperados a partir de los datos provisionales, según han indicado a Europa Press fuentes del proceso electoral.



Así, y según las cifras definitivas, el PP gana en Huércal de Almería con 3.251 votos, que le dan ocho escaños de los 17 en los que se divide el Pleno y sigue a un edil de conseguir la mayoría absoluta. Por su parte, el PSOE obtiene seis --dos más que en 2015-- al sumar 2.197 votos, mientras que con un representante entran también IU-Para la gente (601 votos), Vox (580 votos) y Cs (561 votos).



Podemos no consigue representación tras aunar únicamente 358 votos frente a los 479 votos que se le atribuyeron inicialmente.



Cabe recordar que estos resultados favorecen que Ismael Torres pueda recuperar la Presidencia en el gobierno local después de que, durante el pasado mandato, la perdiera tras salir adelante una moción de censura encabezada por la candidata socialista, Ángeles Castillo, quien gobierna en Huércal de Almería desde el 19 de octubre.



Durante los últimos siete meses el equipo de gobierno liderado por Castillo se ha compuesto con los cuatro concejales que consiguió en 2015 al obtener 20,14 por ciento de los apoyos con 1.425 votos, dos ediles de Grimp --integrados en la lista del PSOE para estas elecciones--, que fue cuarta fuerza con 758 votos --el 10,71 por ciento-- y el edil de VHA, que fue la última fuerza con 497 votos, esto es, el 7,02 por ciento de los sufragios.



La moción de censura fue respaldada por 11 de los 17 concejales del pleno, ya que también contó con el apoyo de una edil no adscrita salida del equipo popular y los dos concejales de IU-Para la Gente, que en las anteriores elecciones obtuvo un respaldo del 10,91 por ciento con 772 votos, mientras que la edil y candidata de Cs en estos comicios, Almudena Serrano, que llegó al Ayuntamiento con 526 votos --el 7,43 por ciento--, se abstuvo.





