Podemos Níjar pide a las administraciones agilidad para atajar las obras ilegales

Podemos agradece la paralización de la obra por parte del consistorio

NÍJAR.- Podemos Níjar ha pedido a las administraciones, a través de un comunicado, más agilidad para atajar de raíz las obras ilegales

Tras recibir la noticia de unas obras de transformación de una finca en regadío en Nijar, concretamente la finca que se ubica en el paraje conocido como El Cambronero, y constatando la realización de intensos trabajos de explanación en la zona, Podemos Níjar pide a las administraciones más agilidad para atajar de raíz las obras ilegales.



La zona que se venía explanando está afectada por varias normativas ambientales, desde la de Montes Públicos denominada 'Marinas y Serratas', la Ley de Montes de Andalucía, o la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.



Por otro lado, teniendo en cuenta las dimensiones de la finca en la que se están produciendo estos hechos, tal y como han hecho denunciado Ecologistas del mediterraneo "se requiere un estudio de impacto ambiental que se estaría soslayando por parte de los promotores segregando las parcelas de forma que cada una de ellas no alcance la superficie necesaria la realización de esos estudios, algo que ya se ha hecho, y con la complacencia de la Junta, en otras explotaciones en la zona de Tabernas",



Toda actividad agrícola nueva debe tener garantizada la aportación de los recursos hídricos. en nuestra comarca, en este momento, estos recursos están explotados por encima de sus posibilidades, por ello no puede autorizarse nuevos espacios que requieran aprovechamiento de nuestras aguas.



Por estos motivos, desde Podemos Níjar se alegran de la paralización de estas obras por parte del consistorio, pero insisten en pedir mayor agilidad para atajar de raíz las obras ilegales, buscando que no sea posibme se repitan casos como el que nos ocupa.

Así mismo, desde la formación morada, exigen el retorno de los terrenos a su aspecto original,con cargo a la empresa o empresas infractoras.