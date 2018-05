El secretario Político de Podemos Andalucía, Jesús Rodríguez





El secretario Político de Podemos Andalucía, Jesús Rodríguez, ha considerado este martes que el "tándem" que forman los líderes del partido morado e IULV-CA, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, respectivamente, acercarán a la confluencia electoral que impulsan sendas formaciones de cara a las elecciones autonómicas y municipales a mucha gente que "quieren una Andalucía distinta".



En rueda de prensa en Almería, Rodríguez se ha referido al preacuerdo para la confluencia que este fin de semana han sellado Podemos e IU y ha explicado que inician el proceso "de tú a tú con IU" y con un "tándem" encabezado por Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo que "genera cierta seguridad a mucha gente que espera que el cambio en Andalucía no pase por un gobierno del PP y de Cs ni por el PSOE-A de Susana Díaz, que sigue languideciendo".



Frente a estos partidos, el secretario Político de Podemos ha defendido que "hay que organizar la energía de mucha gente que no debe resignarse", de ahí que el partido morado e IU lancen lo que ve como "un proyecto ilusionante que debe ir más allá de la frontera militantes de las dos organizaciones".



El objetivo, como ha expuesto, es "que toda la gente que no está organizada políticamente pero que quiere una Andalucía distinta pueda encontrar en esta operación de cambio un espacio para generar una mayoría distinta", y así ha apelado a este sector "a que se sume, que no abandone la ilusión y las ganas de poder cambiar este país empezando por Andalucía".



Preguntado por la elaboración de las listas, Jesús Rodríguez ha explicado que se hará por primarias conjuntas porque "es el modelo que más se acerca a que personas que no pertenecen a ninguna organización política se sume al proceso".



"Frente al ensimismamiento de otras organizaciones, proponemos una línea frente a Susana Díaz y frente al PP-A y Cs y apertura, reinventando unas primarias que no sean las de organizaciones por separado sino conjuntas para que apelen al conjunto del movimiento", ha zanjado.

--EUROPA PRESS--