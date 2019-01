Podemos asegura en Almería que PP, Cs y VOX comparten un mismo modelo de país para Andalucía

Pablo Pérez Ganfornina, Secretario Político de Podemos Andalucía y Diego Crespo, diputado por Almería en el Parlamento Andaluz han analizado hoy la actualidad política en la capital almeriense



Pérez Ganfornina y Crespo

ALMERÍA.- El acto?? que firmaban ayer PP, Cs y VOX es un paso más, tras la designación de Marta Bosquet como presidenta de la Cámara. En ese sentido, Pablo Pérez Ganfornina ha destacado que “los tres partidos forman parte de una misma matriz ideológica y comparten un mismo modelo de país para Andalucía”.



Desde Podemos Andalucía consideran que el modelo de país de este tripartito no es el modelo de país que necesita Andalucía para salir de la crisis. Para Pérez Ganfornina “bajar los impuestos a los ricos y subir los sueldos a los altos cargos mientras recortan la educación pública, venden la sanidad y liquidan la financiación de las políticas contra las violencias machistas, es el modelo de país para Andalucía que el tripartito de PP, Cs y VOX comparten, un modelo que no es el nuestro. ” Así mismo, considera que “este modelo no es tampoco el modelo de la mayoría de las personas de Andalucía; somos una tierra solidaria, de acogida y generosa y estamos convencidos de que va a existir una reacción frente a esta deriva reaccionaria y neoliberal que encabezan el PP, Cs y VOX."

Diego Crespo

Por su parte, el parlamentario por Almería Diego Crespo desgranó cual va a ser la línea de trabajo que va a desarrollar en la provincia. “El trabajo con los movimientos sociales va a ser fundamental en un futuro cercano, como forma de resistencia frente a las políticas reaccionarias que el nuevo gobierno andaluz va a traer”, ha destacado Crespo. Además, quiso explicar que “tejer redes y ser altavoz de las reivindicaciones de nuestra provincia es prioritario para nosotras, y en ese sentido el próximo sábado estaré en la movilización contra la ubicación de macrogranjas en el municipio de Huércal Overa; será a las 12:00 horas en la plaza del ayuntamiento de esta localidad almeriense”. Así mismo, mostró su preocupación por la posible construcción de viviendas en las zonas inundables de Vera y avanzó un próximo acto junto a Stop Desahucios en Roquetas de Mar.