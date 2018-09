Podemos Almería pide un proceso selectivo correcto en tiempo y forma para el personal de programas de servicios sociales

Reunión de Podemos con estos trabajadores

ALMERÍA.- Miembros de Podemos Almería se reunieron en el día de ayer con el personal de Programas de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almería para escuchar su problemática. En esta reunión se abordó el asunto de las nuevas contrataciones que el Ayuntamiento llevará a cabo a través del SAE y a las que no pueden acceder las diferentes profesionales que se encuentran actualmente trabajando al no aparecer como demandantes de empleo de mejora. Estas personas, incluidas en una bolsa de 2006, informaron que realizan un trabajo precarizado a tiempo parcial y, en ocasiones incluso desarrollando tareas que no son para las que están contratadas y que ahora “ se ven excluidas de los procesos selectivos tras 11 años trabajando con las familias de los barrios”.

Desde Podemos Almería se brindó el apoyo a dichas profesionales y se les animó a visibilizar su problema a la ciudad, así como se reclama que el Ayuntamiento abra un proceso selectivo “correcto en tiempo y forma, que ofrezca igualdad de oportunidades y no sea excluyente”. Además, desde Podemos en la Capital se hace hincapié en que es necesario eliminar las contrataciones a tiempo parcial de profesionales que prestan su servicio en los barrios más desfavorecidos para así “poder atender en condiciones a las necesidades de estos barrios”.

Asimismo, tal y como se les transmitió a las trabajadoras, Podemos Almería ve necesario que todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento unan esfuerzos y presenten iniciativas conjuntas que hagan que el equipo de gobierno municipal reconsidere su postura y ofrezca una garantía a estas 15 personas.

Según Diego Crespo, presente en la reunión, “el Ayuntamiento debe velar por los barrios desfavorecidos de Almería proporcionando unos servicios sociales de calidad, así como también por el personal que trabaja para el bien de estos, garantizando un proceso selectivo transparente antes de que acabe el año”.