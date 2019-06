Almería.-26M.-Podemos pierde su concejal electo en Huércal de Almería

La Coordinadora Territorial de Podemos en Almería ha achacado los "pésimos" resultados en las elecciones municipales del 26 de mayo se han debido a "no haber logrado confluir con otras fuerzas a la izquierda del PSOE en la provincia"."En un momento en el que el ciclo del 15M toca a su fin y hay un retorno al bipartidismo como referencia electoral, no se ha entendido que las fuerzas a la izquierda del PSOE no hayan ido de la mano en las municipales", ha señalado en una nota el responsable de territorios para la provincia de Almería, expuso Pablo Potums.Para el dirigente de la formación morada, es el "momento de abrir un debate serio sobre cómo construir a futuro". "Debemos dejar a un lado lo electoral y, de la mano de otras fuerzas transformadoras, construir una alternativa social y política para las clases populares", ha valorado.Por su parte, la responsable de Organización de Podemos en Almería, Carmen Martínez, ha agradecido a los municipios su "esfuerzo" para tratar de lograr la confluencia "con otras fuerzas políticas" aunque "finalmente esta no fuera posible". También ha dado las gracias por el trabajo realizado durante la campaña.La formación se ha mostrado partidaria de trabajar su implantación en la provincia y reforzar cada uno de los municipios donde Podemos ya tiene presencia. En esta línea, la consejera ciudadana de Podemos Andalucía por Almería, Nadia Azougagh Bousnina, ha destacado la necesidad de "abrir un período de reflexión y debate, tal como se ha planteado en el Consejo Ciudadano Autonómico".--EUROPA PRESS--