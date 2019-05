Ministro Planas





El ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha indicado este miércoles que la aplicación de la rebaja fiscal por módulos en el sector agrario es "una cuestión estrictamente técnica" y ha afirmado que "todo lo que este justificado" en el trámite de corrección de errores de la orden ya publicada "será aplicado".



"Si esta fuera una cuestión política, discrecional, que pudiera decidir el Gobierno, en un sentido o en otro, pues una firma cuesta 15 segundos pero es un trabajo estrictamente técnico que se basa en cifras y no en criterios políticos", ha trasladado.



A preguntas de los periodistas en Almería antes de mantener una reunión con la dirección de UGT-A y su secretaria general, Carmen Castilla, el ministro ha señalado que, en "esta segunda oportunidad" que supone el trámite de corrección de errores y que se da a las comunidades autónomas, se aprobara la reducción de los módulos "que estén justificados".



"Hay que ser muy rigurosos porque se trata de impuestos que pagamos todos los españoles y la rebaja fiscal es un tema muy objetivo en el que no hay más elementos de decisión que las cifras", ha insistido.



Ha recordado que el sistema de módulos es "excepcional" con respecto a otros sectores productivos y se caracteriza por una "fiscalidad media más baja y por un proceso más sencillo para los agricultores para aportar datos a Hacienda" y ha precisado que, en el caso de fenómenos adversos, se tiene en cuenta que afecte a un término municipal y que haya "siempre una reducción de producción mínimo del 30 por ciento".



"Las comunidades autónomas son las que proporcionan la información al ministerio, que a su vez, lo remite a Hacienda que es la que publica los módulos. Ahora hay una segunda oportunidad y les puedo asegurar que es un trabajo técnico que no tiene nada que ver con la política, por lo que todo lo que esté justificado será aplicado", ha remarcado.



Planas ha descendido a casos concretos y, en referencia al tornado que afectó al campo de Dalías en enero de 2018, ha indicado que, sobre 20.000 hectáreas, se vieron afectadas 200 en un polígono y "no en un término municipal". No obstante, ha revelado que hay abiertos 32 expedientes de afectados que, si están de acuerdo a ley, verán "reducidos los módulos".



"Es un sistema muy restrictivo", ha subrayado para apuntar que, de acuerdo a la orden publicada y denostada por las organizaciones agrarias COAG y Asaja, en Andalucía la rebaja fiscal se va a traducir en 64 millones de euros sobre 204 millones en el ámbito nacional.



El ministro, que ha tildado de "excepcional" la rebaja aplicada a la aceituna de mesa por el conflicto con EEUU y a los cítricos, ha lamentado el "uso político" que se está haciendo y ha advertido de que "no debería ser motivo de polémica o batalla en este ámbito". "No me parece correcto porque no es bueno hacer política con temas que son muy objetivos y en los que no hay más elementos que las cifras y el cumplimiento de los requistos", ha concluido.



Las organizaciones agrarias COAG y Asaja ha reprochado al Ministerio de Hacienda que "un año más se ría" de los productores hortofrutícolas de Almería y le ha urgido a que corrija los "errores" publicados en una rebaja fiscal "arbitraria", que no tiene en cuenta las "circunstancias excepcionales" por los que ha pasado el sector en la presente campaña.





--EUROPA PRESS--