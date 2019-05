Planas ve posible la aplicación de mecanismos para registrar la jornada laboral en el campo





El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, ha apuntado este miércoles que existen "sistemas tradicionales de firma u otros mecanismos similares" que posibilitan el registro de la jornada laboral entre los trabajadores del sector agrario, ya sea en explotaciones agrarias o en empresas asociadas a la industria auxiliar de la agricultura.



"Lo anormal para mí no es que se implante, sino que no existiera", ha indicado el ministro ante los medios de comunicación antes de participar en un encuentro en Almería con la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, para abordar la aplicación del fichaje en el sector primario así como otros asuntos relacionados con el empleo en el campo andaluz.



Planas ha indicado que el Ministerio de Trabajo "no tiene intención de aplicar una política sancionadora estricta" durante los primeros meses de aplicación de la norma, sino que aboga por afrontar una etapa "pedagógica" en la que se pueda consultar con los diferentes sectores como aplicar la norma con la que cubre un "agujero legal".



Así, ha encuadrado el registro de horario como un asunto que "forma parte de la normalidad laboral" que ha sido aceptado por las empresas, según ha testado a partir del contacto que ha mantenido este mismo miércoles con diferentes responsables de cooperativas y alhóndigas durante su paso por una feria agrícola. "Ninguna de ellas lo ve como un tema insalvable, pero cuando a todos nosotros se nos plantea una cuestión administrativa, fiscal o laboral nueva pues hay que adaptarse a ella", ha indicado.



Con ello, ha insistido en que el problema "no es la existencia de la norma, sino la inexistencia de la misma y el vacío legal que había creado", de forma que con la regulación de este asunto se hace frente a situaciones que se "han mantenido en la oscuridad" y que "no se pueden permitir" en una "sociedad avanzada socialmente".

--EUROPA PRESS--