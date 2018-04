Piqueras: “La concejal no adscrita y Cs le han firmado un cheque en blanco al alcalde para hacer campaña electoral”

Los socialistas ponen otra vez de manifiesto el “pacto encubierto” del PP con estos ediles para que el alcalde “haga y deshaga” a su antojo



Teresa Piqueras

ADRA.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Adra ha lamentado que la concejal no adscrita, Esther Gómez, junto con el edil de Ciudadanos, Pedro Peña, se “hayan unido para aprobar la modificación de créditos presentada por el equipo de Gobierno del PP, en lugar de pensar en el bienestar de los abderitanos y abderitanas”. En este sentido, la portavoz socialista, Teresa Piqueras, ha afirmado que estos ediles “le han firmado un cheque en blanco al alcalde, Manuel Cortés, para que pueda hacer campaña electoral con el dinero de todos los vecinos y vecinas”.



Así mismo, Piqueras aseguró que su grupo municipal no iba a aprobar esta modificación puesto que “al igual que ocurrió con la anterior modificación de créditos de más de un millón de euros, no se destinó finalmente ese dinero a los fines previstos”, y añadía que el objetivo del Partido Popular no es sacar adelante los proyectos planteados sino “tener liquidez para salvar este año y disponer de ese dinero según les parezca”. Una pretensión que el Partido Socialista no iba a apoyar, según la portavoz del PSOE.



“Han metido en bloque proyectos dispares, créditos extraordinarios, suplementos de créditos, bajas de otras partidas e intentan cuadrar unas cuentas que ya sabemos que no son reales y no se ajustan a las necesidades de nuestros vecinos. Estamos hablando de una cifra considerable (3.338.280 euros), que se debería de haber estudiado y consensuado con el resto de los grupos de la oposición”, ha explicado, Teresa Piqueras.



Pacto encubierto

En este sentido, los socialistas han puesto otra vez de manifiesto el “pacto encubierto” del Partido Popular con Ciudadanos y la concejal no adscrita, Esther Gómez para que Manuel Cortés pueda “hacer y deshacer a su antojo”. En cambio, el Partido Socialista no está dispuesto a “apoyar unas cuentas que no tienen transparencia y no atienden las necesidades del municipio”.