Piden tres años de prisión a un hombre acusado de agredir al juez de paz de Instinción

La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar tres años de prisión para un vecino de Instinción (Almería) acusado de haber agredido al juez de paz de la localidad después de haber intentado atacar a la secretaria y haber amenazado de muerte a estos dos así como al alcalde, Francisco Alex, y a toda la corporación municipal.



Los hechos tuvieron lugar el 10 de enero de este año, sobre las 13,30 horas, cuando el acusado, quien se encuentra en prisión provisional por estos hechos, acudió a las dependencias municipales preguntado por la trabajadora social para tramitar una ayuda y, al no encontrarse esta, comenzara a proferir "frases insultantes" y arrojar objetos, según el escrito provisional consultado por Europa Press.



El acusado salió del Ayuntamiento "increpando" al juez de paz y a la secretaria, toda vez que en su camino "tiró intencionadamente una maceta". Así, cuando los perjudicados se asomaron a ver los desperfectos, el acusado "volvió al Ayuntamiento y rompió un expositor de turismo, intentado agredir con su soporte a la secretaria", según el Ministerio Público.



Aunque el juez de paz consiguió repeler el ataque, el acusado continuó en estado "agresivo", de modo que profirió gritos contra todos los presentes. Asimismo, regresó a los cinco minutos "con una actitud amenazante" y "golpeando" al juez de paz, a quien provocó un eritema leve en el pectoral izquierdo que tardó dos días en curar.



En su cuarto intento por regresar a las dependencias municipales, el acusado se personó con "algo oculto en el cuerpo" al tiempo que decía "os tengo que matar, si no hoy, mañana, y la Guardia Civil me va a tocar los huevos", por lo que fue reducido por los vecinos de esta localidad, de apenas 450 habitantes.



Además de los tres años de prisión por el delito de atentado, la Fiscalía también interesa dos multas de 45 días cada una a razón de seis euros diarios por un delito leve de lesiones y otro leve de daños, así como el pago de 200 euros por los desperfectos en el Ayuntamiento y 60 euros al juez de paz por los días de curación de sus lesiones. El juicio tendrá lugar el 4 de abril en la Audiencia Provincial de Almería.

