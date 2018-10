Piden cinco años a expresidente del Club Náutico de Roquetas por presunto desfalco de 675.000 euros

La Fiscalía solicita cinco años de prisión y multa de 3.000 euros para el expresidente del Real Club Náutico de Roquetas de Mar (Almería) al que acusa de apropiarse y desviar más de 675.000 euros de la entidad, sin ánimo de lucro y cuyo objeto principal es la práctica del deporte.



José L.G., quien ostentó el cargo de 2005 a mayo de 2008, será enjuiciado por presuntamente gestionar de "forma indebida" el patrimonio del club, que también hacía actividades propias del tráfico mercantil como venta de combustible y alquiler de restaurante.



Según indica el escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, el acusado no solo "no llevó los libros contables o presentó la memoria y cuentas anuales en el registro mercantil" sino que habría realizado también pagos "con cargo a la cuenta del club sin justificación documental, entendiendo cualquier documento que no cumpla la normativa vigente en materia de facturas y soportes contables".



El fiscal desgrana que, en 2005, José L.G. realizó presuntamente un total de pagos "sin justificar" por valor de 295.657,89 euros mientras que en 2006 la cantidad habría ascendido a 216.302,03 euros, en 2007 a 140.089,10 euros y en 2008 a 40.105,69 euros.



Le acusa, asimismo, de contratar con dos empresas "con las que tenía vinculación directa o a través de miembros de su familia", determinados trabajos o servicios "sin solicitar otros presupuestos ni la documentación necesaria, llegando a facturar dichas empresas al club un total de 69.230,71 euros".



El Ministerio Público añade que, dentro del Libro Mayor, aparecerían también contabilizados "gastos particulares del acusado que no tienen que ver con la actividad del club" y apunta a lotería de Navidad o entradas de fin de año al tiempo que señala retiradas de dinero en efectivo de la Tesorería del club "sin justificación documental alguna de un total de 10.732 euros".



La vista oral, que enjuiciará también presuntos pagos en metálico o talones al portador porque respondían a pagos sin IVA, se celebrará en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería entre los días 19 y 22 de noviembre.

--EUROPA PRESS--