Rescate del cuerpo sin vida del conductor atrapado en un túnel de la c





IULV-CA ha solicitado a la Fiscalía de Almería que abra diligencias de investigación para dirimir si hay "responsabilidad municipal" en la muerte del ciudadano senegalés que murió ahogado al quedar atrapado el coche que conducía en un túnel anegado por las fuertes lluvias del pasado viernes y para que determine si pudo haber una "importante negligencia" por la falta de adopción de medidas pese a la alerta roja activada.



La denuncia presentada este miércoles al Ministerio Público, consultada por Europa Press, señala la "falta de adopción de medidas preventivas" en la "balsa de tormentas" localizada en la avenida del Mediterráneo de la capital y apunta la necesidad de una "investigación objetiva e imparcial" de "cómo se produjeron estos preocupantes hechos", cuáles son las medidas que se deberían haber adoptado y la posible "inactividad municipal".



La coalición de izquierdas pide que se libre oficio a la Jefatura de la Policía Local para que informe cómo se produjeron los hechos, cuáles fueron las actuaciones realizadas y las que se podrían haber llevado a cabo, así como a la Jefatura de Bomberos de Almería para que informe en el mismo sentido.



Interesa oficio al Ayuntamiento de Almería para que detalle cuáles son las medidas preventivas que se deberían adoptar en la balsa de tormentas estipuladas en el plan municipal de emergencias y protocolos de emergencia existentes y que se practique el interrogatorio por escrito del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco (PP), para que informe de "cuáles fueron las órdenes realizadas cuando se produjeron estos hechos".



La denuncia que firma el coordinador local de IU, Enrique Ruiz, recoge las declaraciones que el mismo día realizó Fernández-Pacheco, que aludía a que los hechos se habían producido a las 5,38 horas "cuando los agentes procedían a balizar el acceso al túnel", al que entraron "dos vehículos a gran velocidad" y remarca que el propio regidor se refirió a ese túnel como "una balsa de tormentas" que dispone de un balizamiento de seguridad para restringir el tráfico rodado cuando se producen fuertes lluvias.



Indica que, pese a que el Ayuntamiento es el responsable en "adoptar" las medidas preventivas y de seguridad con fenómenos metereológicos que puedan suponer "peligro para los ciudadanos", no se adoptó "ninguna medida preventiva, produciéndose la inundación que hace que no puedan circular, la inundación del vehículo y la muerte por ahogamiento" del conductor.



Hace alusión, asimismo, a que, desde el Ayuntamiento, se han dado "diversas contracciones", lo que denota "falta de previsión y negligencia" y refiere la versión de la propia familia de la víctima, "que manifiestan que no había ningún dispositivo de prevención como balia y que fueron los propios pasajeros del vehículo quienes tuvieron que alertar a la Policía Local para que se iniciase el protocolo de salvación".





--EUROPA PRESS--