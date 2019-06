Piden 26 años de cárcel para un presunto maltratador, acusado de quemar a la mujer con una plancha

La mujer asesinada a Parla eleva a 19 las víctimas mortales por violen

La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar hasta 26 años de prisión para un presunto maltratador quien habría sometido a su pareja desde el inicio de la relación en 2013 hasta al menos finales de 2017, cuando la víctima denunció las diferentes palizas y vejaciones que sufrió durante esos años en los que el acusado le habría provocado quemaduras profundas con una plancha en las piernas, entre otras lesiones.En concreto, el Ministerio Público achaca al acusado, además del delito de maltrato continuado, otros nueve delitos puntuales de maltrato por diferentes episodios violentos sobre la mujer, un delito continuado de amenazas, otro de coacciones, un delito de lesiones físicas, otro de lesiones psíquicas y uno de apropiación indebida, ya que después de que la mujer denunciara su situación, se habría apoderado "ilícitamente" de 6.600 euros de ambos.El acusado, de 28 años de edad y padre de una hija que tuvo con la víctima durante su relación, habría sometido a la mujer durante toda la relación "con expresiones humillantes con ánimo de amedrentarla y tenerla sometida a su autoridad" hasta que la mujer decidió denunciar su situación.El Ministerio Público recoge una gran cantidad de episodios violentos que la mujer habría soportado durante la relación, en la que el hombre llegó a quemarla con una plancha en las dos piernas mientras le preguntaba si "iba a cambiar", de acuerdo con el escrito fiscal.La víctima sufrió quemaduras de segundo y tercer grado de las que no fue atendida hasta el día siguiente dado que el supuesto maltratador le impidió "ir al médico ese mismo día". Cuando la llevó ante el doctor, fue "obligándola a decir que las lesiones se las había provocado con un soplete".A raíz de las lesiones, la víctima se vio obligada a moverse con muletas y a pasar por el cirujano plástico y el dermatólogo, de modo que tardó 235 días en curarse de las heridas, de los 75 estuvo impedida para sus actividades habituales y quedándole secuelas.El fiscal sostiene a tenor de los indicios que el acusado "ha golpeado en numerosas ocasiones por todo su cuerpo" a la mujer, que en muchas ocasiones no pudo ser atendida por un facultativo "por el pánico que sentía" y "porque el acusado la encerraba en la vivienda familiar con llave cuando presentaba alguna señal fruto de esas palizas" para evitar que alguien la viera.También incide en los golpes y puñetazos que la víctima habría tenido que soportar por negarse a tener relaciones sexuales o simplemente como muestra de dominio del acusada sobre ella, para lo que también habría usado la violencia psicológica tras dejarla fuera de casa en varias ocasiones para que durmiera donde pudiera u obligándola a limpiar su propia sangre de las paredes.Además de las penas privativas de libertad, el Fiscal ha solicitado una orden de alejamiento e incomunicación de 55 años, así como otros cinco años de libertad vigilada y cinco más de retirada de la patria potestad sobre la menor. También interesa una indemnización de 55.800 euros.El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque puede quedar registrado en algunos terminales. Las personas con discapacidad auditiva o del habla pueden contactar por mensaje de texto en el número 900116016.--EUROPA PRESS--