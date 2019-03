Piden 23 años de cárcel para tres acusados de agredir sexualmente en grupo a una joven en Níjar

La Fiscalía Provincial de Almería y la acusación particular van a solicitar 23 años de prisión para cada uno de los tres hombres de entre 27 y 31 años de edad acusados de un delito de lesiones y otro de agresión sexual ante una presunta violación múltiple a una joven en abril de 2016 en Campohermoso, en Níjar (Almería); hechos por los que permanecieron en prisión provisional seis meses antes de ser puestos en libertad bajo fianza.



Según el escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 11 de abril, cuando la víctima salió del pub Garufa acompañada del procesado A.E.V.L. para tomar el aire junto con los también acusados A.M.S. y J.M.S.G., y posteriormente se subió a un vehículo con los dos primeros y fue trasladada a un camino.



Así, en el lugar supuestamente apareció el tercer procesado, de forma que todos ellos cambiaron de coche, con lo que la chica fue introducida en la parte de atrás, entre dos de los encausados, mientras que el tercero que conducía los llevó a un descampado. Según la acusación particular, la chica continuaba "aturdida y mareada" cuando fue trasladada de vehículo.



Fue en el mencionado solar donde, "utilizando la fuerza", el acusado J.M.S.G. habría despojado de sus ropas a la víctima para posteriormente agredirla sexualmente entre los tres de diferentes modos pese a la "resistencia" de la chica, que fue "golpeada", hasta que en un momento dado "perdió el conocimiento", según ha agregado la acusación particular, que incide además en los intentos de la joven por abandonar el vehículo, aunque sin éxito.



Al despertar, la joven se hallaba en el vehículo de J.M.S.G. con "el pantalón puesto al revés", de forma que el acusado la llevó de nuevo al pub. La víctima, que sufrió múltiples hematomas y erosiones, requirió tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico durante 50 días, si bien sufre secuelas físicas y estrés postraumático grave.



Además de las penas privativas de libertad, el fiscal interesa además una cantidad total de 17.500 euros por las lesiones físicas y las secuelas psicológicas mientras que la acusación particular eleva a 32.250 euros esta cantidad, al observar el tiempo de recuperación de la víctima --durante casi un año-- en el que además tuvo que ser atendida en salud mental por estos motivos. También interesa 40.000 euros por daño moral y siete años de libertad vigilada para los acusados.



CONDENADO POR ACERCARSE A LA VÍCTIMA



Aunque los acusados fueron detenidos e ingresaron en prisión preventiva días después de los hechos por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, seis meses más tarde dicha medida cautelar fue reformada por el Juzgado de Instrucción número 5, que dejó el libertad a los investigados previo pago de una fianza de 5.000 euros y con una orden de alejamiento de 50 metros.



Así, el 14 de octubre de 2016, un día después de su puesta en libertad, J.M.S.G. pasó con su vehículo por la puerta del domicilio de la víctima donde se encontraba ella "a pesar de tener pleno conocimiento" de la prohibición de acercarse; unos hechos que el acusado reconoció en un juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería en diciembre del pasado año, por lo que fue condenado en firme a 12 meses de multa a razón de dos euros diarios, según el fallo consultado por Europa Press.



Fue la propia joven quien presentó la denuncia contra el supuesto agresor ante el cuartel de la Guardia Civil de Níjar, a cuyos agentes relató que J.M.S.G. había "pasado por delante de casa con un vehículo descapotable" y "mirando hacia ella en actitud chulesca".



En este sentido, la denunciante, quien se encontraba acompañada en ese momento por una amiga, aportó la orden de alejamiento así como una descripción del presunto infractor.



La investigación partió tras la denuncia de la propia víctima, quien a la mañana siguiente de los hechos narró a un compañero de trabajo lo ocurrido y le confesó el "miedo" y la "vergüenza" que sentía a raíz de lo que recordaba, si bien decidió denunciar los hechos.





