Perfecto Herrera abandona las primarias del PSOE y apoyará la candidatura de la edil Adriana Valverde

El hasta ahora precandidato en el proceso de elecciones primarias del PSOE de la capital Perfecto Herrera ha anunciado que no va a presentar avales para formalizar sus opciones ante la Comisión de Garantía tras haber decidido integrarse en el proyecto de la edil y precandidata Adriana Valverde, quien se mantiene en el proceso junto al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas.



Así lo ha anunciado Herrera a través de sus perfiles sociales, en los que explica que tras haber recibido una llamada de Valverde y una "conversación prolongada", ambos llegaron "a la conclusión de que nuestro proyecto para la ciudad es el mismo" y de que "ambos apostamos en su día por el 39 Congreso Federal y seguimos en ello".



"Tras muchas consideraciones, entre las que cabe resaltar que ella, actualmente, es concejala en el Ayuntamiento de Almería, y por tanto tendría un año por delante para seguir haciendo oposición al frente del GMS, he decidido no presentar los avales necesarios ante la Comisión de Garantías, y por tanto, unirme a su proyecto", ha explicado.



Herrera ha asegurado que no cree "en los proyectos personales, sino en los colectivos", por lo que piensa que con Valverde "al frente de la candidatura del PSOE a la elecciones locales de 2019, el relevo del PP está asegurado". "Para ello contará con mi apoyo y mi total colaboración", ha apostillado.



Asimismo, ha trasladado su "agradecimiento" a todos los compañeros que le han dado su "apoyo" y a quienes le han avalado, "a los amigos y conocidos que han creído en mis posibilidades, a pesar de que algunos no lo consideraron como una buena idea y a mis familiares sobre todo".

