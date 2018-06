Juan Carlos Pérez Navas vota en las primarias para la Alcaldía de Alme





La candidatura de Juan Carlos Pérez Navas a las primarias del PSOE de Almería capital ha interpuesto ante la Comisión Provincial de Garantías Electorales un recurso a la proclamación provisional de victoria de la candidata Adriana Valverde, quien el pasado domingo fue elegida para representar al partido de cara a la carrera por la Alcaldía en Almería con 534 apoyos frente a los 366 votos de su adversario.



Fuentes de la candidatura han indicado a Europa Press que entre las alegaciones presentadas se especifica la existencia de personas que habrían votado en las primarias y "que forman parte de otros partidos políticos o comparten una ideología contraria a los principios y valores socialistas".



Igualmente, los miembros de la candidatura han detectado la presencia de electores en el censo "que no habían abonado su cuota de afiliación en el plazo preceptivo", sentido en el que "deberían de haber sido excluidas" del proceso de votación.



Entre los motivos de impugnación, que se ejerce en función del derecho recogido en el artículo 253 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos y dentro del plazo legal establecido para ello, se detalla además "cómo diversos militantes también han hecho constar que aún estando al corriente del pago de sus cuotas, no constaban en el censo empleado y que, por lo tanto, no pudieron ejercer su derecho al voto".



Además, se han incorporado otras reclamaciones sobre hechos ocurridos durante la votación también referidos al censo, en este caso sobre militantes que llevaban la carta de convocatoria a las elecciones, ya que la habían recibido en sus domicilios, pero que, "una vez en el lugar de votaciones, no pudieron participar por no estar en el listado de electores".



El equipo de Pérez Navas determinó en la noche de este lunes efectuar la impugnación de los resultados de la elecciones primarias ante las "incidencias" detectadas a lo largo de la jornada electoral vinculadas al censo de electores sobre el que, desde el inicio del proceso, se dieron importantes dudas ante su repentino incremento.



El propio Pérez Navas, quien este lunes comunicó que renunciaba a la portavocía de su grupo municipal, ya consideró en la mañana del domingo que el proceso para elegir al aspirante socialista a dirigir el Ayuntamiento tras las elecciones municipales de 2019 debería haberse "revisado mucho mejor", por lo que reclamó una "comisión de investigación" sobre este proceso.



Sobre el modo en que se ha desarrollado el proceso de primarias, Pérez Navas recordó que la Ejecutiva Federal "apartó a más de 100 personas vinculadas al PP" que habían solicitado su inclusión en el partido, aunque "en una afiliación de 600 ó 500 personas, 100 no es garantía de que las cosas sigan siendo transparentes, democráticas y en igualdad de condiciones", a su parecer.





