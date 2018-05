Pérez Navas (PSOE) desvela que la UDEF se llevó el expediente del soterramiento de la carretera Níjar-Los Molinos

Los socialistas reclaman al alcalde, que no ha dado personalmente ninguna explicación en el pleno, transparencia frente al “oscurantismo” en este asunto



Carretera de Níjar

ALMERÍA.- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha desvelado durante el último pleno ordinario celebrado que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) también se llevó de dependencias municipales el expediente relativo al soterramiento parcial de la carretera Níjar-Los Molinos y que el PP lo ha ocultado en la información sobre la investigación facilitada a los almerienses y a los medios de comunicación. Esa actuación de la UDEF se enmarca en unas diligencias previas instruidas por el juzgado de instrucción número 5 de Almería que investigan posibles delitos de cohecho; falsedad; tráfico de influencias; falsedad en documento público y financiación ilegal.

“Hemos comprobado, señor alcalde, que a los almerienses se les mintió”, ha sentenciado. “Se les mintió cuando se lanza un comunicado públicamente por parte del Ayuntamiento y se dice que la UDEF solamente se ha llevado tres asuntos de este Ayuntamiento, porque en la documentación que se nos ha enviado hemos comprobado que hubo otro expediente mucho más grande e importante, de absoluta ejecución por parte del Ayuntamiento y no por ningún tercero, que es el soterramiento de la carretera de Níjar con la avenida del Mediterráneo, es decir, el paso inundable frente al hotel Tryp”, ha concretado.

A partir de ahí, el portavoz del PSOE ha considerado que “si no hay nada que ocultar”, se tendría que haber comunicado por parte del equipo de gobierno a los almerienses y medios de comunicación “que también se llevaron ese expediente, que está compuesto por más de 1.600 páginas”.

Fiscalía lo pidió hace un año

Además, Pérez Navas ha dado a conocer que “no queda ahí” la “sorpresa y decepción ante la falta de transparencia y el oscurantismo del equipo de gobierno”. Y es que, en la misma documentación a la que han tenido acceso los socialistas, también han detectado “que el 16 de mayo de 2017 tiene entrada en el Ayuntamiento un escrito por parte de la Fiscalía de Almería en el que solicita el expediente de la avenida del Mediterráneo con la carretera de Níjar, que se pide y se retira”.

Así las cosas, desde el PSOE se ha preguntado al alcalde, que no se ha pronunciado directamente sobre el tema durante el pleno de hoy ni tampoco en comparecencias públicas, “por qué no se ha informado, como sí se hizo en los otros tres expedientes, si no hay nada que ocultar”.

“Esto no puede volver a pasar”, ha proseguido antes de recordar que desde el PSOE “nos vamos a personar en este caso y, en su momento, pediremos que el Ayuntamiento también se persone si hay, lógicamente, imputados y hechos, que es el algo que tendrá que decidir la justicia”.

Sospechas constatadas

Los socialistas, que ya habían transmitido sus sospechas de que podría haber más expedientes investigados de los que el Partido Popular había comunicado oficialmente, han comprobado pues que esta actuación municipal se suma a la entrega a agentes de la UDEF de documentación relacionada con la concesión demanial de una parcela comercial y de restauración; el contrato de concesión de servicio público del centro deportivo de Las Almadrabillas, y el proyecto de actuación y licencia de obra mayor de una estación de servicio ubicada en la carretera AL 12 -dirección aeropuerto-.

Fue el pasado 14 de marzo cuando se personaba en el Ayuntamiento de Almería la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para requerir información sobre determinadas actuaciones desarrolladas en el ámbito municipal. La reacción inmediata del PSOE fue la solicitud de convocatoria de la comisión de Desarrollo Urbano para, en el seno de la misma, solicitar la información de los expedientes requeridos.

“Ante la opacidad de aquella reunión, en la que no se nos dio más información que un comunicado” por parte del primer teniente de alcalde y responsable del Urbanismo de la ciudad, Miguel Ángel Castellón, dado que el alcalde no acudió tampoco a dar la cara, los socialistas “dijimos que íbamos a solicitar de todas las áreas municipales los expedientes correspondientes”, ha continuado explicando Pérez Navas.

El resultado de esa petición ha dado como resultado el envío por parte del área dirigida por Castellón del mandamiento judicial por el que la UDEF actúa y en el que se puede conocer que los “posibles delitos por los que se investiga al Ayuntamiento son los de cohecho; falsedad; tráfico de influencias; falsedad en documento público y financiación ilegal”.

No obstante, ha concluido Pérez Navas, “aún no hemos terminado de recabar la información” porque “la semana pasada se nos contestaba en algún área que fuéramos al juzgado –a pedir los expedientes requeridos-, cosa que no vamos a hacer porque el asunto está bajo secreto de sumario y, lógicamente, respetamos los tiempos de la justicia enormemente”.