Pérez Navas formaliza su precandidatura a las primarias de PSOE y se suma a Adriana Valverde y Perfecto Herrera

Pérez Navas formaliza su precandidatura a las primarias de PSOE





El portavoz del grupo municipal del PSOE de Almería y senador, Juan Carlos Pérez Navas, ha oficializado en la tarde de este jueves su precandidatura para concurrir a las primarias de su partido y se suma a los militantes Adriana Valverde y Perfecto Herrera en la pugna por ser el cabeza de lista de los socialistas en la capital de cara a los comicios municipales de 2019.



En declaraciones a los periodistas, Pérez Navas ha trasladado su deseo de "competir en igualdad, en un proceso limpio y transparente" ante dos candidatos "de la Ejecutiva municipal", y ha señalado que cuenta con el "respaldo" de "miles de militantes y ciudadanos que durante tres años me han estado animando con su aliento, esperanza y empuje para derrotar a la derecha en la capital".



Ha reivindicado su papel para conseguir "que el PP no siga gobernando desde la imposición, el recorte y la desigualdad" y ha asegurado que "la derecha ya sabe que si gano habrá perdido la Alcaldía". "Aquí hay un proyecto de futuro, solvente, pegado a la realidad, conformado durante tres años, en el que son los militantes los que deciden, por lo que a ellos me dirijo para que apoyen el compromiso con el cambio de la ciudad de la constante cercanía", ha manifestado.



Pérez Navas ha señalado que su opción "no va contra nadie, sino a favor de toda la militancia" y ha hecho alusión a la afiliación masiva registrada en la Agrupación municipal en el fechas recientes. "Confío mucho en mi partido y espero que eso se aclare, se analice y se resuelva para que haya transparencia en el proceso", ha concluido.



La Comisión Ejecutiva Municipal ha incidido al respecto en que su papel se limita a "tramitar las solicitudes de afiliación que nos llegan y enviarlas a Madrid al Departamento de Afiliación y Censo", de modo que una vez que este elabore el censo de militantes para las elecciones primarias "se dará información a la militancia del partido, por los cauces establecidos".



"Todo aquel o aquella que desee afiliarse al PSOE para ayudarnos y colaborar activamente en desbancar al PP y a ganar las próximas elecciones autonómicas, municipales, europeas y generales es bienvenido a nuestra organización", han recalcado desde la agrupación ante el volumen de inscripciones recibidas que, en caso de aceptarse, podrían duplicar su número de participantes.





