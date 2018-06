Pérez Navas: “El proyecto que presento no es mío, sino el que me piden miles de almerienses estos 3 años”

Afirma que su candidatura “no va en contra de nadie, sino a favor de la gente” ya que su adversario “es la derecha”, que gobierna “desde la imposición y el interés particular”



Pérez Navas presenta su candidatura

Más imágenes

ALMERÍA.- El candidato en las primarias del PSOE de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha asegurado durante la presentación en la Plaza Vieja de su proyecto político para la capital que “no es un proyecto que empecé hace tres días, ni cuando se convocaron las primarias del PSOE”, sino “que puedo decir con orgullo que este proyecto no es mío, sino el de todos vosotros y vosotras, es de todos lo que durante tres años me habéis pedido que hagamos determinadas cosas”. “El proyecto que presento y esta candidatura ejemplifica la petición de miles de almerienses, de cientos de colectivos que nos han pedido muchas cosas para transformar esta ciudad”, ha sentenciado.



“Esta es una ciudad en la que desde hace años se gobierna por parte del PP desde la soberbia, desde la imposición, sin ninguna transparencia y de espalda a los ciudadanos. En las que se gobierna no por el interés general, y es un ejemplo lo que quieren hacer en esta Plaza Vieja, en la que quieren quitar los árboles y el monumento a Los Coloraos, y eso es lo que tenemos que cambiar y lo que estoy dispuesto a cambiar”, ha añadido.



“Y lo vamos a conseguir, porque cada vez son los almerienses que desde aquel 13 de junio de 2015 -en el que estuvo a punto de convertirse en el alcalde de Almería- me han venido diciendo que las próximas elecciones las vamos a ganar porque estábamos cerca de todos ellos, no hemos aparecido solo en campaña y solo en primarias”. En ese sentido, ha subrayado que “este es el trabajo no solo mío, sino de muchos de vosotros, que habéis estado empujándonos, ayudándonos y aconsejándonos también”.

A partir de ahí, Pérez Navas se ha mostrado “confiado” en que el próximo día 17 de junio, día de votación en las primarias, “podemos no ganar a nadie, porque yo no quiero ganar a nadie” -en referencia a otra candidatura de PSOE-, sino que “mi adversario es la derecha y a esa es a la que quiero combatir, quiero ganarle a la derecha” y a un alcalde que, ha recordado, no ha votado nadie para serlo. Porque su proyecto “no va en contra de nadie, sino a favor de la gente”, ha continuado diciendo que “sé que le voy a ganar a la derecha de esta ciudad, a esa forma de gobernar desde la imposición y desde el interés particular, y lo que quiero hacer con vosotros, porque me lo habéis pedido hace tres años”.

“Me comprometí -hace 3 años-. Sabía que iba a perder y no salí huyendo porque yo no me podía resignar. Yo quería conseguir la Alcaldía -con un proyecto en dos mandatos-, entre otras cosas, porque se la he prometido a mucha gente, pero a una persona a la que se lo prometí y que él me lo pidió fue a mi gran amigo Santiago Martínez Cabrejas”, ha confesado Pérez Navas.

“No soy de hotel, soy de calle”

El candidato en las primarias del PSOE ha explicado que la elección de la Plaza Vieja para la presentación de su proyecto no ha sido casual y se debe “a que no soy de hotel, soy de calle y amo mi ciudad” y a que se identifica plenamente con los valores que representa de El Pingurucho. También por ser el escenario en el que se dio por hecho que sería el alcalde de Almería en 2015, de no ser porque CS cambió el sentido de su voto para entregar la Alcaldía al PP.

“Pero es que aquel día fue una oportunidad que se abrió para el PSOE, porque entendí que el PSOE había empezado a ganar la Alcaldía para 2019”, ha remarcado antes de detallar que “a eso es a lo me he dedicado estos años” con los claros valores de “escuchar, dialogar y consensuar la solución y salida a problemas”. En esa tarea ha enmarcado la defensa del mantenimiento de la Plaza Vieja como la plaza mediterránea que es y ha anunciado que ha registrado un escrito asumiendo las más de 1.000 firmas que piden la reprobación del alcalde por sus incumplimientos por la remodelación del puente de Pescadería.

Una “oposición útil” basada en propuestas e iniciativas para la mejora de la ciudad y en la “contundencia” a la hora de contestar aquellas decisiones del alcalde y los concejales que más daño han provocado a la ciudad es la carta de presentación de un candidato que ha defendido que “no por chillar más tienes una Alcaldía, ni por leer un papel en un pleno tienes una alcaldía”, ya que “la Alcaldía se gana los 365 días del año, con un trabajo de todos los días y en la calle, no de lunes a viernes en la oficina y en horario de mañana”.

Una vez realizado ese trabajo de recuperación del espacio que el PSOE había perdido con anterioridad a su llegada al Ayuntamiento, Pérez Navas quiere ganar la Alcaldía de Almería en 2019 con un proyecto basado en 4 ejes fundamentales: La creación de empleo y de riqueza; combatir la desigualdad creciente entre barrios y personas; mejorar los servicios municipales y recuperar un gobierno municipal desde la transparencia y la participación ciudadana.

Propuestas de los 4 ejes

En el apartado de empleo, Pérez Navas ha apostado por medidas para la creación de “un empleo de calidad, que aproveche el talento de los jóvenes”, más allá de esperar la llegada de grandes superficies comerciales y ha anunciado planes de empleo municipales si gobierna. Un guiño ha tenido también a la cultura, “una gran oportunidad de creación de empleo y transformación de la sociedad”, al tiempo que ha considerado “indecente que el Ayuntamiento haya llegado a tener 26 millones de superávit con 24.000 parados y tantas necesidades en los barrios”.



Con respecto a la igualdad de los barrios, ha considerado que antes de ser “capitalidad europea y de muchas cosas, tenemos que cumplir con la ciudad. Hay que empezar porque se sientan capital los barrios, que ahora mismo ni se sienten”. Otra mención ha tenido para una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, con “políticas municipales decididas en este apartado”.



En lo referente a los servicios municipales a mejorar, ha asegurado que su candidatura propone que aquellos que sean “servicios prestados directamente a las personas, que se realicen por el propio Ayuntamiento”, citando expresamente los vinculados a la Ley de Dependencia y la Ayuda a Domicilio.



Por último, en transparencia y participación ciudadana ha asegurado que abrirá “las ventanas del Ayuntamiento” y promoverá “que la mitad del presupuesto municipal se gestione por los distritos” con la participación directa de los vecinos en la toma de decisiones de las inversiones a ejecutar.