Pérez Navas: “¿Dónde estaban los representantes del PP durante los siete años en los que Rajoy castigó a Almería?”

El candidato del PSOE pone en valor la “inversión histórica” de 675 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado al AVE a Almería



Juan Carlos Pérez Navas

ALMERÍA.- El candidato al Senado del PSOE de Almería Juan Carlos Pérez Navas ha lamentado que los representantes del PP de Almería no se pronunciaran durante los años de gobierno de Mariano Rajoy, cuando se paralizaron las obras del AVE y no se invirtió ni un solo euro en la provincia de Almería. “A los socialistas nos gustaría saber dónde estuvieron los dirigentes del PP provincial cuando, en los siete años de gobierno de Rajoy, permitieron un castigo brutal a Almería, con cero euros de inversión para la provincia”, ha asegurado. “¿Por qué entonces no protestaron? ¿Por qué callaron y tragaron con este castigo que se le estaba infligiendo a la provincia de Almería?”, ha añadido.



Frente al silencio que entonces mantuvieron los representantes del PP en la provincia, a juicio de Pérez Navas “llama la atención” que salgan ahora, cuando el Gobierno de España sí está dándole a Almería el trato que merece.



Pérez Navas ha recordado que, sólo en lo que va de año, el Gobierno de Pedro Sánchez ha adjudicado obras por valor de 675 millones de euros para el AVE entre Almería y Murcia y el intercambiador en Granada, una inversión que ha calificado de “histórica”.



Además, el candidato socialista también se ha referido a la autopista eléctrica de alta capacidad Caparacena-Baza-La Ribina, “borrada del mapa por el ejecutivo de Rajoy y que el Gobierno de Pedro Sánchez, en cambio, ha recuperado e impulsado”. “Durante siete años, el PP negó esa inversión a Almería, castigando a nuestros municipios y provocando que muchos proyectos empresariales no pudieran salir adelante, porque el PP no quería”, ha rememorado.



“Aquello fue un castigo deliberado, negándonos una infraestructura que ahora se va a poner en marcha gracias a la sensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y a su compromiso con Almería”, ha mantenido. Esta obra, que comenzará antes de final de año y va a suponer una inversión de 170 millones de euros, no sólo terminará con el déficit en el suministro eléctrico que padece buena parte del interior y el norte de la provincia de Almería, sino que permitirá el impulso de decenas de proyectos empresariales y la creación de cientos de puestos de trabajos, promoviendo, con ello, el desarrollo económico y social de las comarcas por las que transcurrirá la línea.