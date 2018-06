Juan Carlos Pérez Navas vota en las primarias para la Alcaldía de Alme





El candidato en las primarias del PSOE de Almería para aspirar a la Alcaldía de la capital, Juan Carlos Pérez Navas, ha señalado este domingo que dicho proceso para elegir al aspirante socialista a dirigir el Ayuntamiento tras las elecciones municipales de 2019 debería haberse "revisado mucho mejor", y, en esa línea, reclama la creación de una "comisión de investigación" sobre este proceso.



Así lo ha indicado Pérez Navas en declaraciones a los medios al acudir a votar en estas primarias, en las que compite con la concejal socialista Adriana Valverde y donde, según ha enfatizado, "lo que nos jugamos es la Alcaldía, no una elección interna".



En esa línea, ha manifestado que este domingo "se debe votar quién puede ganarle como PSOE al PP" y a su candidato a seguir como alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y "ganar la Alcaldía para transformar esta ciudad".



Pérez Navas se ha reivindicado como un candidato que representa "un modelo que tiene proyecto, alternativa, ideas y el respaldo de miles de ciudadanos", y que está volcado "a la calle y a la militancia". Frente a ello, según ha agregado, se sitúa "otro proyecto que lo que quiere fundamentalmente es volver a ganar la agrupación como una segunda vuelta a nivel interno", y que "no pretende con fuerza, garra y energía, defender y representar a los ciudadanos para ganar la ciudad".



Sobre el modo como se ha desarrollado este proceso, Pérez Navas ha apuntado que su candidatura siempre ha defendido que tenía que ser "democrático, transparente" y garantizar la "igualdad de condiciones para todos los candidatos", y que ha denunciado "unos hechos" sobre los que "la Ejecutiva federal" del PSOE "y el Departamento de Censo nos dio la razón", de modo que "apartó a más de 100 personas vinculadas al PP".



Ha apostillado que, "en una afiliación de 600 ó 500 personas, 100 no es garantía de que las cosas sigan siendo transparentes, democráticas y en igualdad de condiciones", y ha explicado que "hemos vuelto a insistir porque entendemos que todavía había riesgos".



Pérez Navas ha argumentado que un partido como el PSOE, "con tantos años de historia, no se merece que se cuestione un proceso, y por eso pedimos una comisión de investigación", porque, según ha abundado, "los últimos hechos y cuestiones que hemos vuelto a descubrir al final dan la razón a que éste es un proceso que debía haberse revisado mucho mejor", así como que "debía haberse vuelto seguramente al anterior censo, que todos respetamos y que fue el último que nos dotamos para asamblea".



Ha advertido de que "vamos a seguir insistiendo" y "no nos vamos a quedar aquí", solicitando "una comisión de investigación sobre todo por lo último que hemos conocido", porque "no nos parece normal".



Aunque ha garantizado que "respetaré la decisión de los militantes", Pérez Navas ha insistido en que va a "llegar hasta el final por el bien del PSOE, de la claridad, de la transparencia y la igualdad de condiciones", y ha argumentado que "este partido no se merece que compañeros puedan haber jugado con nuestras normas internas que todos respetamos".



A preguntas de los periodistas, ha apuntado que, "en cuanto se aclare y se depuren" las posibles "responsabilidades" de los hechos que quiere que se investiguen, "el partido no debe salir manchado de esta situación", y ha querido dejar claro que "todavía tengo confianza en los mecanismos de partido para volver a la situación original" y que el PSOE "salga fortalecido".



ADRIANA VALVERDE AFIRMA ESTAR "MUY FELIZ"



Por su parte, la otra candidata en estas primarias, la edil Adriana Valverde, ha admitido sentirse "muy feliz" en declaraciones a los medios al acudir a votar en esta cita, y ha hablado así de "un día de alegría democrática".



Además, ha aprovechado para invitar a todos los militantes del PSOE de la capital almeriense para que "vengan y compartan esta alegría, esta fiesta democrática", y ha afirmado sentirse "muy arropada por muchos compañeros".



Cabe recordar que este proceso de primarias ha estado marcado por la "avalancha" de fichas presentadas por aspirantes a la militancia, de forma que de las 659 solicitudes recibidas, Ferraz optó por tramitar de alta 452 y paralizar otras 321 al hallar perfiles discordantes, entre ellos, exmiembros del PP.



A partir de la validación de fichas, el propio secretario de la Agrupación Municipal, Fernando Martínez, criticó que "más del 61 por ciento" de las solicitudes de afiliación anuladas provinieran de las registradas a través de la Comisión Ejecutiva Provincial, de la Regional y "de sus entornos", mientras que desde la Dirección Provincial se recordaba que es la Agrupación la encargada de filtrar las inscripciones, especialmente tras la campaña efectuada por el PSOE local para incrementar el número de militantes.



La dirección Federal del PSOE anunció además la apertura de una comisión de investigación "para analizar lo ocurrido en todo el proceso y depurar las responsabilidades oportunas" ante "el posible deterioro que se ha podido inferir a la imagen" del partido y sus órganos directivos locales.

