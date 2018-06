El candidato en las primarias del PSOE de la capital presentará el 13 de junio su proyecto político a la militancia, que realiza aportaciones en estos momentos



Pérez Navas atiende a la prensa

ALMERÍA.- El candidato en las primarias del PSOE de Almería capital en las que se elegirá al cabeza de lista con el que este partido concurrirá a las elecciones municipales de 2019, Juan Carlos Pérez Navas, ha asegurado que su proyecto “es para ganar, para ganar al actual alcalde” del Partido Popular y que, en esa línea, “estoy apostando y vamos a ser la fuerza política más votada para no depender de nadie”. “Yo no quiero liderar la oposición, mi proyecto no es para liderar la oposición, sino que mi proyecto es para ganar a este alcalde, para desde el PSOE situarnos por encima de la derecha y para cambiar las cosas en esta ciudad”.



Eso es así, ha continuado Pérez Navas, “porque eso lo que durante estos tres años -como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería- me ha venido pidiendo la gente y los colectivos. Todos dicen que ahora toca ya un cambio y un nuevo tiempo en Almería, que es en lo que hemos venido trabajando en este mandato con cercanía, con compromiso y con convicción”.



Para continuar con su exposición, el candidato en las primarias socialistas ha hecho referencia expresa “a la misma frase usada por parte del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es algo que está en la esencia del PSOE: Mi proyecto viene a escuchar, a dialogar y a consensuar”. “Eso es algo que, precisamente, he hecho durante estos tres años con todos los colectivos y sectores productivos de Almería”, ha remarcado.



Para concluir, Pérez Navas ha avanzado que su candidatura celebrará un acto con la militancia el próximo 13 de junio en el que detallará el proyecto político con el que se presenta y para el que, además, está recabando en estos momentos propuestas de la propia militancia del PSOE de Almería. “Ya estoy haciendo campaña, claro está, y contactando con la ciudadanía y con la militancia del PSOE”, ha explicado antes de enmarcar esa tarea “en el tiempo de ilusión y de esperanza” que vive el Partido Socialista tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.



“Estamos todos celebrando su victoria y en mi caso, además, he pasado de ser senador por el PSOE de Almería en la oposición a un senador que sustenta al nuevo Gobierno de la Nación y, por lo tanto, nos sentimos todos muy contentos”, ha concluido.