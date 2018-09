Paz social y estabilidad para el sector de Hostelería de Almería

Imagen de la firma del convenio

ALMERÍA.- Más de 17000 profesionales de Hostelería de la provincia de Almería se verán beneficiados por la firma del Convenio del sector firmada hoy y que trae una importante recuperación económica, protección contra la externalización y medidas de estabilidad del empleo como puntos principales del acuerdo, según analiza UGT.

Nota de prensa

UGT se ha volcado por completo para revitalizar un convenio que llevaba varios años sin ningún avance. Nuestras apuestas han sido, recuperación económica, protección contra la externalización y promover el empleo indefinido. La lucha ha sido difícil, pues la patronal, a pesar de los excelentes resultados del turismo en nuestra provincia ha tenido una actitud muy inmovilista y poco proclive hacia el necesario reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras del sector.



Han sido varios los años en los que no hemos parado de trabajar, desde UGT, para dignificar el sector de hostelería de Almería, un sector que no para de crecer, de aumentar cifras, pero cuyos profesionales no son debidamente reconocidos.



Recuperación económica, con una subida que supone casi el 11% al finalizar los cuatro años de vigencia, con un incremento para 2018 del 5% inicial. Protección contra la externalización, con una cláusula que obliga a las empresas a que se aseguren al contratar con las empresas externas que los trabajadores y trabadoras de los departamentos de pisos, bar, restaurante, cocina y recepción, se acogerán a las condiciones del convenio de Hostelería. Se crean, por primera vez en el convenio de Almería, cupos de plantilla mínima con contrato indefinido, que deben tener las empresas del sector, estableciendo un mínimo del 50% de empleo indefinido en las mismas. Consolidación de hasta un 30% de las horas complementarias realizadas, otra medida que busca el aumento de la estabilidad laboral, al igual que se marcan preferencias para que los trabajadores fijos discontinuos y trabajadores a tiempo parcial, puedan optar por las vacantes que se creen en la empresa en puestos fijos y puestos a tiempo completo. También se han equiparado los derechos de licencia para las parejas de hecho.



Ha sido una larga y dura negociación, pero desde UGT valoramos positivamente este convenio que viene a dar un paso más para dignificar un sector muy importante y en crecimiento para nuestra provincia y sobre todo, la labor de muchos hombres y mujeres profesionales gracias a cuyo esfuerzo y dedicación, cada vez son más los visitantes que vienen, y vuelven a nuestra provincia a disfrutar de sus vacaciones.