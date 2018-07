Rueda de prensa del secretario de Política Federal del PSOE, Patxi Lóp





El secretario de Política Institucional del PSOE, Patxi López, ha indicado este jueves que la Constitución necesita "retoques" que permitan su adaptación a los "nuevos tiempos" pero "no para satisfacer a los independentistas" catalanes, sentido en el que ha defendido un "proyecto de progreso colectivo" en el que "todos nos podamos sentir cómodos".



Así lo ha trasladado a los medios momentos antes de participar en el curso de verano de la Universidad de Almería sobre reforma constitucional y crisis territorial, donde ha asegurado que los socialistas son "firmes defensores" de un estado constitucional, lo que no implica que tras 40 años existan aspectos que "se puedan mejorar" en la Constitución.



López ha apuntado que en primer lugar sería necesario efectuar un "diagnóstico certero" y "consensuado" de las cuestiones a abordar en una reforma constitucional para identificar los "déficits" y "a partir de ahí, con el diagnóstico, poner en marcha el tratamiento".



"Lo que no me parece de recibo es que no se diga que no hay consenso. El consenso es la meta, ahora lo que hace falta es voluntad política para sentarnos a hablar de esto, y en el camino buscar los consensos para hacerlo", ha manifestado el dirigente socialista.



En esta línea, ha defendido la apertura de "diálogo" encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "derretir ese hielo que nos está impidiendo hacer política en Cataluña" donde "el independentismo viene con su referéndum". "Ya les diremos que no", ha apostillado López, quien ha abogado por defender la "unión y no la quiebra" del Estado.

