Patricia Ramírez, en el memorial de su hijo Gabriel Cruz tras el veredicto





Patricia Ramírez, madre del niño de ocho años Gabriel Cruz, ha trasladado este jueves que se ha hecho "justicia" al declarar el jurado culpable de asesinato con alevosía a Ana Julia Quezada, y ha remarcado que han conseguido que "esta bruja no pise más la calle".



"Hemos conseguido hacer justicia por Gabriel y por toda esa marea de niños que estuvo al lado para que esta mujer no salga nunca más", ha asegurado visiblemente emocionada junto al padre del menor, Ángel Cruz, y la voz temblorosa por el dolor y la tensión acumulada en la sala de vistas, a pocos metros de distancia de Quezada, quien ha presenciado casi impasible la lectura del veredicto de culpabilidad del jurado.



Ángel Cruz y Patricia Ramírez han abandonado el Palacio de Justicia de Almería acompañados de los letrados que han ejercido la acusación particular, Francisco y Miguel Ángel Torres, de quienes han destacado su "excelente trabajo", y de familiares, además del psiquiatra que testificó y habló de la "bondad, educación y extroversión" del pequeño.



Entre vítores, aplausos y gritos de 'ánimo, que estamos con vosotros', procedentes de los ciudadanos apostados en la calle, Patricia Ramírez ha "agradecido" el veredicto emitido por las siete mujeres y dos hombres que integran el jurado popular.



"Dijimos en su día que íbamos a luchar con uñas y dientes, con todas nuestras fuerzas", ha remarcado no sin recordar el "tránsito" pasado desde aquel 27 de febrero de 2018 y que, según ha dicho, "ha estado lleno desgraciadamente de muchos escollos".



La madre de Gabriel Cruz, quien se ha fundido en un abrazo prolongado al igual que Ángel Cruz con su abogado al término de la audiencia pública, ha aprovechado para pedir, como ha hecho a lo largo de los últimos meses, un cambio en el tratamiento informativo de estos casos "amén de la memoria de los que se van".



"Hay filtraciones que jamás debieran producirse y ha determinados contenidos, por ser menores las víctimas y vulnerables, jamás debieran haber trascendido", ha manifestado. En esta línea, ha agradecido la firma del pacto ético propuesto por ellos para "poner en valor lo que realmente importa, que son los derechos humanos y la gente buena".



Por último, ha pedido que "no se hable nunca más de esta mujer", en alusión a la asesina de su hijo, porque será "no hacerle memoria a Gabriel". "Qué nunca más vuelva a hacerle daño, eso es lo que espero", ha concluido.



A su lado, Ángel Cruz ha sido más escueto pero ha insistido en que Ana Julia Quezada "ya no va a volver a hacer daño a nadie más en la vida". "Era un peligro, había que sacarla de la sociedad porque hubiera seguido haciendo daño ya que los psicópatas tienen que estar encerrados, lejos de a quienes hacerles daño".



VISITA AL MEMORIAL DE 'LA BALLENA'



Posteriormente ambos han ido al memorial del pequeño en la capital, la conocida como 'Ballena de Gabriel' donde se recogen todos los homenajes ciudadanos al niño cuya desaparición activó el dispositivo de búsqueda de mayor envergadura desplegado en España.



Allí, tras añadir algunos recuerdos que inundan la escultura, que recuerda al pequeño, los padres de Gabriel se han fundido en un prolongado abrazo ante el silencio respetuoso de los presentes.

