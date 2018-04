Para IU, el I Plan Municipal de Servicios Sociales es irreal, poco participativo y carente de personal y presupuesto

El grupo municipal de IULVCA reúne a diferentes colectivos y profesionales para abordar la propuesta del PP



Reunión de IU para abordar el plan municipal de servicios sociales

ALMERÍA.- El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almería califica el borrador del I Plan Municipal de Servicios Sociales propuesto por el Partido Popular de un proyecto tardío, irreal, elaborado sin la participación de colectivos y profesionales y desprovisto de recursos laborales e inversión económica para llevarlo a cabo. A esta conclusión se llegó ayer tras la reunión mantenida por el portavoz de IU, Rafael Esteban, y la concejala de IU, Amalia Román con diferentes colectivos sociales, asociaciones, sindicatos, grupos políticos y trabajadores sociales, tales como CEPAIM, Almería Acoge, Ustea, Equo, Podemos, y representantes de los colegios oficiales de Trabajadores y Educadores Sociales.

Los asistentes a esta reunión coincidieron en afirmar que los objetivos de este borrador no son reales ya que falta inversión económica, de hecho no está presupuestado así como de personal. En este sentido, actualmente no se cumple la ratio que indica la Ley de Servicios Sociales por la que establece la exigencia de un trabajador social por cada 3.500 habitantes mientras que en Almería la ratio está en un trabajador social por cada 11.000 habitantes.

Además, la reunión sirvió para repasar el presupuesto municipal en vigor y se volvió a criticar el ínfimo gasto que el PP dedica el área de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Almería, tan solo un 7,8% del total, del que el 44,6% va destinado a ayuda a domicilio que por otra parte viene transferido de la Junta de Andalucía. Todo esto originó el debate sobre el quehacer diario de los trabajadores sociales, ya que en vez de estar ocupándose de su verdadero oficio, deben atender cuestiones burocráticas convirtiendo a técnicos y equipos en controladores desde los despachos.

Otra de las cuestiones tratadas fue la prevención ya que el borrador del plan no establece recursos para llevarla a cabo. Por ejemplo se habla de unidades de calle, en plural, cuando en la actualidad solamente hay una unidad de calle para toda la ciudad de Almería y a media jornada. En este sentido se echa de menos un análisis poblacional, un diagnóstico, algo prioritario para elaborar cualquier plan.

Asimismo, la reunión abordó también la ausencia de un servicio de orientación y mediación familiar y comunitario para prevenir conflictos por lo que el sistema de funcioanmiento no cambia. Además, se analizó la necesidad de que el futuro plan de servicios sociales se integre en el Plan Estratégico 2030 de la ciudad de Almería.

En definitiva, el borrador de este plan de servicios sociales que no ha contado para su elaboración con los colectivos y profesionales de este sector, es una cortina de humo del PP de cara a los próximos comicios y pensado para los fondos europeos. Hasta el mismo título del borrador: “I Plan…” confirma que no ha habido ningún proyecto en los últimos 15 años de gobierno municipal del Partido Popular, por lo que debiera eliminarse tal denominación ya que tan solo es una adaptación a la nueva Ley y supone una falta de respeto a aquellos trabajadores que desde el año 1989, fecha en la que se crearon los centros de servicios sociales comunitarios, se encuentran al frente de los mismos.