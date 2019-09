Organizaciones agrarias estiman en miles las hectáreas afectadas en Almería y señalan daños en caminos rurales

Efecto del temporal de los últimos dias en invernaderos





Organizaciones agrarias como Asaja y UPA han alertado este lunes de daños en miles de hectáreas agrícolas de la provincia de Almería como consecuencia del temporal registrado al final de la pasada semana, que también ha ocasionado daños en cultivos y caminos rurales de otras zonas de Andalucía oriental como la provincia de Málaga.



Así, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha precisado este lunes que en Almería se estiman en "casi 1.000" las hectáreas afectadas por las inundaciones, por encima de las previsiones iniciales, y "alrededor de 200 hectáreas de estructuras afectadas total o parcialmente", mientras que "los cultivos más afectados" son el tomate y el calabacín.



En el conjunto de la provincia almeriense se estima que la cifra "podría rondar las 2.000 hectáreas", mientras que, en Málaga, los daños registrados han sido por pedrisco en cultivos de alcachofa, lechuga, tomate, cítricos, aguacates, aceituna y frutales en la zona del Guadalhorce, según concreta Asaja en una nota.



En la comarca malagueña de Antequera ha habido tornados y pedrisco que han afectado a cultivos hortícolas como el espárrago, según detalla Asaja, que apunta además que las rachas de vientos fuertes han provocado la caída de frutos de mango y aguacate en la Axarquía.



Desde Asaja han alertado además de que, "en todas las provincias siniestradas, el desbordamiento de ríos y arroyos y la rotura de diques y muros de contención han hecho que los daños, además de en los cultivos, sean incalculables en infraestructuras como caminos, accesos a fincas, naves, almacenes, vallados, sistemas de regadío o emparrados", por lo que desde Asaja se pide al Gobierno "la Declaración de Zona Catastrófica para todas las provincias siniestradas".



La organización también reclama "un Plan urgente de Ayudas para los agricultores afectados que les permitan hacer frente a los daños que han tenido y recuperar sus explotaciones para hacer frente a una nueva campaña de producción".



BALANCE DE UPA



También de daños en caminos y barrancos ha advertido la secretaria general de UPA Almería, Francisca Iglesias, quien, en declaraciones a Europa Press, ha incidido en que el temporal ha afectado a varios cultivos y a distintas comarcas a lo largo de los diferentes días en los que se han registrado lluvias "fuertes y torrenciales"; en concreto, "desde la noche del miércoles hasta el sábado por la mañana".



Así, ha explicado que en la zona del Campo de Níjar ha quedado "muy afectado" sobre todo el sector de invernaderos, con alrededor de 1.000 hectáreas afectadas, si bien la organización calcula que el 60% de dicha superficie presenta "daños fáciles de reparar", con unos costes aproximados de 10.000 euros.



Sin embargo, en alrededor de un 30% de esa superficie, donde se produce "mucho tomate", se han producido daños que pueden acarrear costes de "alrededor de 120.000 euros por hectárea", y un 10% del total de la superficie afectada ha resultado "muy dañado", con invernaderos "prácticamente arrasados", lo que genera costes "superiores a 200.000 euros" porque supone que haya que "hacer invernaderos nuevos" y "la pérdida de cosecha y de campaña", según ha comentado la representante de UPA-Almería.



Además, Francisca Iglesias ha indicado que en la noche del viernes al sábado se produjeron precipitaciones y tormentas en un intervalo de tiempo "muy corto" que afectaron sobre todo a la zona de Los Vélez y del Levante almeriense", con daños en almendros, hasta el punto de que "prácticamente se ha perdido la cosecha pendiente de recoger", ya que "30.000 hectáreas de almendro han quedado arrasadas, con unas pérdidas en torno a 400 euros por hectárea".



Desde UPA Almería también alertan de "unas 600 hectáreas de cítricos dañados" como consecuencia de una granizada "muy fuerte" que también ha causado "daños en torno a 1.500 hectáreas de hortalizas al aire libre", como brócoli y lechuga, cosechas que costaría "unos 3.000 euros por hectárea volver a plantar", según ha avanzado.



Al hilo de esta situación, Francisca Iglesias ha indicado que desde UPA en la provincia de Almería llevan ya "muchos años" pidiendo a las administraciones públicas que "se haga algo contra fenómenos meteorológicos que tienen una gran virulencia", como la gota fría, que se están convirtiendo en "algo habitual".



En esa línea, ha abogado por que, a la hora de "prometer ayudas" tras el temporal, las administraciones sean "más sinceras para que no se creen unas expectativas que luego no se cumplen", y es que, según ha lamentado, "en Almería estamos acostumbrados a no creernos nada porque cada vez que hemos tenido un temporal nosotros como agricultores no hemos recibido nada".



Por su parte, desde la organización agraria COAG en Almería ya advirtieron el pasado viernes por la mañana en un comunicado de los "graves daños" que el temporal estaba causando en la provincia y el "duro golpe" que causaba al sector agrícola, ya que "han quedado bajo el agua numerosos cultivos hortícolas, como tomate, pimiento, berenjena o calabacín, en la zona del levante almeriense y en el término municipal de Almería capital".



Ante lo acontecido, el responsable de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora, indicó que las oficinas de la organización en Almería están "a disposición de todos los agricultores afectados para asistirles gratuitamente, sean o no afiliados de la organización". "Estamos abiertos a todos para que, cuanto antes, podamos superar este difícil bache para la agricultura almeriense y el sector hortícola andaluz", añadió.



EN MÁLAGA



Por su parte, el secretario general de UPA en Málaga, Francisco Moscoso, ha indicado a Europa Press que, entre las jornadas del viernes y el sábado, y a falta de una estimación más concreta de los daños, los principales términos afectados por el temporal eran los de Villanueva de Tapia, Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario y Archidona, así como Cuevas Bajas, a los que hay que sumar Cártama, con "daños prácticamente por todos los sitios".



Como consecuencia de la gota fría, hay caminos rurales que "prácticamente" en su totalidad han quedado "intransitables", si bien los daños aún se están valorando con representantes técnicos y de la Junta de Andalucía, según ha precisado el representante de UPA en Málaga.



Además, ha advertido de que "ya no se va a poder verdear" en muchas parcelas donde estaba previsto llevar a cabo el verdeo a finales de este mes de septiembre debido al granizo que ha caído, y se han producido también "daños" en cultivos de cítricos como las naranjas y los limones.



El representante de UPA Málaga --que ha solicitado una reunión con el delegado territorial de Agricultura de la Junta que espera mantener esta semana-- ha apuntado que previsiblemente a partir de este próximo miércoles cuenten con una estimación de los daños ocasionados en las explotaciones, y ha advertido de que hay ganaderías de ovino y caprino que se ven afectadas por el estado en el que han quedado algunos caminos rurales.



AGROSEGURO



Por otro lado, desde Agroseguro han apuntado este lunes que las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Almería han sido "las que más han sufrido las consecuencias de la gota fría", y, por cultivos, "preocupan, por el volumen de capital en riesgo, los cítricos, que pueden presentar daños por arrastre y por inundación, cuya dificultad radica en que tardan en manifestarse y puede producir asfixia de árboles, caída de fruta y enfermedades", aunque "también se han visto afectadas varias hortalizas" como lechuga, alcachofa, brócoli, coliflor o pimiento.



Agroseguro "ya está trabajando en la planificación de las tasaciones", según ha anunciado, por lo que "es importante que los asegurados remitan los partes de siniestro con la mayor celeridad posible".

--EUROPA PRESS--