Once empresas de 'Sabores Almería' presentarán sus productos en la Feria Alimentaria de Barcelona

La marca gourmet 'Sabores Almería' estará por primera vez en 'Alimenta

Un total de once empresas amparadas en la marca gourmet 'Sabores Almería' impulsada por la Diputación Provincial presentarán sus productos en la Feria Alimentaria, que se celebra en el Recinto Gran Vía de Barcelona, entre el 16 y el 19 de abril.El despliegue de 'Sabores Almería' en la Feria Alimentaria, a la que la marca gourmet de la provincia acude por primera vez, se ha presentado este jueves en el Palacio Provincial, en un acto en el que han intervenido el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, y la diputada de Agricultura, María del Mar López Asensio, y al que han asistido los responsables de las once empresas almerienses que acudirán a Barcelona.Gabriel Amat ha destacado que 'Sabores Almería' se ha convertido en una potente plataforma de promoción de los productos agroalimentarios almerienses, que cuentan con "una calidad importante y los mejores sabores, y no tienen nada que envidiar a otros productos que puedan tener una mayor promoción".Amat también ha incidido en el "elevado número de productos de Almería que tienen un origen ecológico", gracias, entre otros, a la implantación del "control biológico en un 99 por ciento de los invernaderos" de la provincia. El presidente de la Diputación ha señalado que 'Sabores Almería' estará en la Feria Alimentaria "con responsabilidad, seriedad y ganas de que conozcan estos productos", y ha insistido en la necesidad de "ir a más sitio y llegar fuera de España".La diputada de Agricultura ha explicado los datos más técnicos de la presencia de 'Sabores Almería' en Alimentaria 2018, donde se habilitará un stand propio "de 88 metros cuadrados" y la Diputación Provincial aportará "una inversión de más de 100.000 euros" con el objetivo de "ayudara los empresarios a que puedan sacar rendimiento de sus negocios".La zona expositiva de 'Sabores Almería' servirá a los empresarios para realizar las presentaciones y degustaciones de sus productos, y para "cerrar negocios" en el "salón privado" habilitado por la institución provincial para facilitar los encuentros profesionales, donde las empresas contarán "con todas las comodidades" para que su presencia en la feria sea "un éxito".En este stand, habrá "degustaciones diarias de los productos de las once empresas de 'Sabores Almería'" que acudirán a Alimentaria, abiertas a todo el público que visite la feria, con la intención de "hacerles que disfruten del sabor y la calidad" del sector agroalimentario de la provincia.Las empresas almerienses que estarán en la Feria Alimentaria 2018 son: Biosabor, Caprina de Almería, Quesos 'La Pastora de Taberno', Los Filabres, Barquillos 'Saavedra', Vitasnack, Embutidos 'Peñacruz', Jamones 'Segura', Cervezas 'Origen', Licores 'Maldeojo', Alhóndigas 'La Unión', Productos 'La Velezana' y Pulpí Eya.--EUROPA PRESS--