Nueve concejales electos en la provincia no recogerán este sábado su acta

Un total de nueve concejales que resultaron electos el 26 de mayo en los municipios de Almería han anunciado que no van a recoger su acta de concejal durante los plenos de constitución de las corporaciones locales que se celebran este sábado.



El caso más significativo es el de los tres ediles del PP en La Mojonera, encabezados por el exalcalde y candidato a la Alcaldía, José Cara. Tanto Cara como los números dos y tres, Antonio José Navarro y Dolores Durán, han renunciado por lo que entrarían en el pleno los números cuatro, cinco y seis de la lista, Ángel Manuel Fuentes, Manuela Antequera y Javier Morales.



Estas renuncias son consecuencia de la importante bajada de representación vivida por el PP en esta localidad, donde alcanzó la mayoría absoluta la lista de José Miguel Hernández (Tod@s La Mojonera) que aglutina más de tres cuartas partes de los concejales que componen el plenario local frente a los solo tres logrados por los 'populares'.



Fuentes del PP han indicado a Europa Press que tampoco recogerá su acta de concejala la número uno del PP en Los Gallardos, Carmen Martínez. En su lugar, tomará posesión del único escaño conseguido el número dos, Miguel Campos. En este municipio, Ciudadanos ha logrado la mayoría absoluta, arrebatándole al PSOE el gobierno del que fue primer teniente de Alcalde hasta su expulsión de las filas socialistas.



Ciudadanos (Cs) también ha registrado bajas entre las filas de sus concejales electos. Así, en Lucainena ha renunciado el número dos y también el número tres, que no salió elegido, por lo que el representante en el pleno por la formación naranja será Francisco Montoya.



Gérgal y Garrucha son los otros dos municipios en los que las listas de electos de Ciudadanos han sufrido modificaciones. En el primer caso, según precisan desde el partido, ha renunciado a su acta la número dos y la recogerá el número tres de la candidatura, Francisco Javier García. Tampoco seguirá en Garrucha el número uno, Bernardo Simón, a quien sustituye como concejal David Franco.



Por su parte, Vox en El Ejido ha tenido que ir hasta el número diez de la lista para sustituir a la persona que obtuvo el séptimo y último escaño para el partido que lidera en la localidad Juan José Bonilla.



De este modo, Francisco Antonio Berenguel ha comunicado su renuncia a tomar posesión del acta de concejal por motivos personales y será Beatriz Sánchez la que lo haga.



Fuentes del PSOE ha señalado a Europa Press que no se tiene "constancia" de la negativa de ninguno de sus ediles electos a tomar posesión, por lo que sus 439 concejales recogerán su acta. No obstante, sí se retira de la política activa la número dos de la candidatura que presentó conjuntamente con la formación Somos Mojácar, Jessica Simpson, integrada como independiente y que anunció su marcha por "motivos familiares" después de que el PP haya revalidado la mayoría absoluta.





