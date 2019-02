Niños participan en un taller de robótica en el Parque de las Familias

Taller infantil de robótica





Decenas de niños han participado este sábado en el taller de róbotica organizado por el área de Familia e Igualdad de Oportunidades y enmarcado en el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia, que se ha celebrado en el Parque de las Familias.



En este marco, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha abogado en un comunicado por "no poner etiquetas de género ni a la tecnología, ni a la innovación, ni a la ciencia, ni mucho menos, al futuro".



De la mano del profesor del colegio La Salle Antonio Galindo y cuatro voluntarias alumnas de tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), más de medio centenar de niños han disfrutado de un partido de fútbol con robots programados por ellos mismos.



"Buscamos animar a los niños y también a las niñas a acercarse a la tecnología, a las ciencias y a la robótica porque son asignaturas y después carreras que nada tienen que ver con el género masculino o femenino", han defendido los organizadores.



Acompañado por las concejalas Rafaela Abad y Ana Martínez Labella, el alcalde ha sido uno de los que ha programado un robot para que jugara al fútbol en una mini cancha preparada para tal fin y lo ha hecho gracias a las indicaciones de las alumnas de La Salle. Una actividad que se ha organizado para conmemorar el 'Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia', que se celebra el 11 de febrero, y que ha permitido "sacar la ciencia a la calle".



"Se trata de demostrar lo absurdo que es poner etiquetas a lo que no debiera de tenerlas", ha insistido Fernández-Pacheco, que ha agradecido el apoyo a las alumnas de La Salle y a las jugadoras de la UD Almería, que "con una actividad divertida han demostrado que la ciencia está al alcance de todos".



En este sentido, el alcalde ha animado a los niños y jóvenes almerienses a acercarse a la ciencia, a divertirse con ella y, sobre todo, "a no ponerse techo". "Todos estamos capacitados para realizar nuestros sueños y cursar la carrera profesional que queremos", ha concluido.

--EUROPA PRESS--