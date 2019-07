Níjar tramita el proyecto de actuación para reabrir el mítico 'Bar de Jo' en el parque natural de Cabo de Gata

El Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha admitido a trámite el proyecto de actuación presentado para conseguir la reapertura tras dos años clausurado del 'Bar de Jo', en Los Escullos, un enclave que en los últimos años se había convertido en "referencia" en el parque natural de Cabo de Gata.



Los propietarios del local, designado en 2017 por el periódico The Guardian como uno de los diez mejores bares de España, quieren reactivarlo, ahora sí con todos los permisos en regla, como "área de ocio para el desarrollo de actividades de hostelería, restauración y cultural".



El expediente, cuyo plazo de exposición pública se abre este jueves, tiene que pasar a partir de este momento varios filtros ya que el 'Bar de Jo', que ha estado funcionando 25 años al margen de la normativa vigente, se ubica en suelo no urbanizable si bien los promotores estiman que la propuesta es "ejemplar y modélica" que se adecúa a lo dispuesto en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata, además de tener "utilidad pública o interés social".



"Se debe buscar la compatilibidad entre los recursos naturales y un adecuado desarrollo de la actividad turística que redunde, desde un punto de vista social y económico, en la población, evitando la implantación de infraestructuras y edificaciones que degraden el espacio natural", señalan en el proyecto de actuación consultado por Europa Press, a lo que añaden, adjuntando documentación, su trayectoria como "local de éxito por su integración en el paisaje natural, su personalidad con espacios al aire libre y la calidad de su música y eventos".



"REFERENTE DURANTE 25 AÑOS"



Así, consideran que el 'Bar de Jo' cubre una "necesidad de ocio artístico y cultural" y, en esta línea, remarcan que ha sido "referente en el parque durante 25 años como un equipamiento turístico y recreativo", así como escenario de rodajes, y aluden a la repercusión en redes sociales que tuvo su clausura.



"Esta esencia que se desprende del bar de Jo y que constituye su principal atractivo se pretende potenciar en esta nueva etapa, haciendo de puente entre los visitantes que acuden atraídos por las playas y paisajes de la zona y los habitantes que conviven durante las temporadas de alta ocupación con dichos visitantes, creando con ello sinergias que permite que se nutran unas de otras", sostienen para justificar la concesión de licencia.



El proyecto detalla obras para posibilitar la reapertura por importe de 35.700 euros y plazo de ejecución de tres meses. Entre las actuaciones, la adaptación de aseos; sustitución de pozo negro por fosa séptica, instalación de papeleras y contenedores de reciclaje, energía limpia y adecuar la construcción residencial --cortijo-- a dispensario de comida y zona de servicio de personal.



Los propietarios defienden que el área de ocio 'Bar de Jo' "debe permanecer" en su ubicación actual --suelo no urbanizable-- ya que "por la naturaleza de su actividad necesita tener relación directa con el entorno natural, conservando su peculiaridad" y por que "da respuesta a una demanda de activides hosteleras que no solo den resultados económicos, sino que además lo pongan en valor".



Subrayan que "cumple" con las exigencias del PORN ya que "está vinculada a una edificación ya existente" y no implica la ejecución alguna de construcciones" ni tampoco "provocará saturación por el número de vehículos estimados que pueden acudir".



En concreto, estiman una ocupación media estival de 150 personas al día, por lo que, teniendo en cuenta que una parte de esa ocupación llega andando desde otros puntos cercanos como el camping, la playa, o el hotel de los Escullos, calculan una afluencia de vehículos de 25 a lo largo de un día.



Sobre su incidencia en recursos naturales, el proyecto indica que la mayor superficie de actuación son terrenos "muy poco antropizados" pero que el desarrollo del área "no supone una pérdida significativa dde suelo ya que la actuación en infraestructuras se limita a un ocho por ciento de la superficie afectada por el proyecto".



Los propietarios se comprometen, asimismo, a que el nivel de ruido "este en todo momento en los parámetros que marca la legislación vigente" y rechazan carteleria o iluminación "impactante".



"Los efectos ambientales derivados del proyecto de actuación del área recreativa 'Bar de Jo' se pueden estimar leves pero se proponen medidas correctoras y recomendaciones para posibilitar una mayor integración ambiental e incrementar los aspectos relacionados con sus sostenibilidad ambiental", apunta el documento.



"ABIERTO AL PÚBLICO DE MANERA ILEGAL, CON MOLESTIAS Y RUIDOS INSOPORTABLES"



El Ayuntamiento de Níjar ordenó en diciembre de 2017 el precinto y suspensión de la actividad por carecer de licencia municipal de apertura e incumplir los horarios máximos permitidos de cierre. Se abrió así procedimiento de disciplina incoado a raíz de la denuncia de una particular que había presentado un escrito en agosto en el registro en el que manifestaba que el bar se encontraba "abierto al público de manera ilegal, con molestias y ruidos insoportables".



Dos días después, la Policía Local se presentaba en el lugar y levantaba acta de inspección y denuncia en la que se hacía constar que el establecimiento no había "aportado ningún tipo de documentación, que se encontraba abierto a las 04,30 horas, con 39 personas consumiendo en el interior y con la música funcionando".



Los servicios técnicos municipales de Níjar emitieron un informe al respecto e informaron de que el Bar de Joe carecía de autorización municipal, un infracción tipificada como muy grave y con una sanción de entre 1.501 y 3.000 euros.



La denuncia causó gran revuelo en las redes sociales, que se movilizaron para recoger firmas y promover acciones que llevasen a su reapertura.

