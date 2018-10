Níjar reconoce este sábado a las entidades y colectivos que participaron en la búsqueda del niño Gabriel Cruz

Búsqueda de Gabriel Cruz en Níjar





El Ayuntamiento de Níjar (Almería) hará el sábado un reconocimiento a los 60 colectivos y entidades, así como particulares, que participaron activamente en el operativo de búsqueda que se mantuvo activo durante 13 días en la zona tras la desaparición en Las Hortichuelas del niño de ocho años Gabriel Cruz, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el maletero del coche que conducía la presunta asesina, Ana Julia Quezada.



El acto se va a enmarcar en el acto de celebración del patrón de la Policía Local, a cuya iniciativa se debe este homenaje, y dará comienzo a partir de las 13,00 horas en el Centro de Artes Escénicas del municipio, según ha confirmado a Europa Press la alcaldesa nijareña, Esperanza Pérez.



Cabe recordar que el operativo de búsqueda, que se activó el 28 de febrero, movilizó a 1.500 profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de las unidades de emergencias y a 2.600 voluntarios que se volcaron en el rastreo de los núcleos de Las Hortichuelas, Las Negras, Rodalquilar y otros puntos del entorno del parque natural Cabo de Gata-Níjar. Las labores giraron en torno a 40 zonas y se extendieron a unos 400 puntos "especiales" como balsas y pozos.



Al citado reconocimiento está previsto que asista el padre del pequeño, Ángel Cruz, quien, según han informado fuentes de la organización, tendrá unas palabras para los integrantes del dispositivo ya que "tenía la espinita clavada de no haber agradecido personalmente su dedicación a aquellos que vinieron hasta Níjar a ayudarles cuando no le conocían de nada".



Los colectivos y entidades van a recibir un recuerdo de parte del Ayuntamiento y un "detalle en forma de 'pescaito'" de parte del padre de Gabriel. También se va a hacer entrega de un placa a amigos de la familia en representación de aquellos ciudadanos que a título particular se desplazaron hasta la comarca y se implicaron en la búsqueda, placa que tendrá como destino final el parque infantil que se proyecta en Las Hortichuelas con el nombre del pequeño.



Entre los homenajeados estarán los bomberos de Poniente, Levante y el Consorcio Provincial de Granada, agrupaciones de Protección Civil de Níjar, Diputación, Albox, Olula del Río con su unidad canina, Garrucha, Vélez Rubio, Águilas, Lorca y Murcia, así como policías locales de Turre, Carboneras, El Ejido, Mojácar, Elche, Alhama de Murcia, Águilas, Lorca, Jumilla y Vera.



Infoca, agentes de Medio Ambiente, 112 y Guardia Civil también estarán presente en el reconocimiento que alcanzará a las asociaciones de Guardias Civiles Solidarios, montañeros, espeleólogos, operadores de drones, empresas de turismo activo, el grupo de rescate canino de Alicante o los centros de buceo de Las Negras, la Isleta del Moro y Rodalquilar. Figuran también seis empresas privadas de la comarca del sector de la hostelería y la restauración.

--EUROPA PRESS--