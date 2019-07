Moreno durante su intervención en Roquetas de Mar





El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP-A, Juanma Moreno, ha valorado el "desbloqueo" de un total de 11 proyectos empresariales de la provincia de Almería y del convenio para desarrollar el Plan Turístico de Grandes Ciudades, lo que muestra "el compromiso" frente a "demasiados años de falta de interés por parte de los gobiernos socialistas".



"Estamos solucionando problemas que llevaban años esperando, poniendo en marcha actuaciones que esta tierra necesita para seguir creciendo y ser ejemplo de dinamismo económico y empleo", ha dicho durante su intervención este lunes en el Comité Autonómico del PP celebrado en el Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar (Almería)



En este sentido, se ha referido al desbloqueo por parte del Ejecutivo andaluz de once proyectos empresariales en la provincia y del convenido para desarrollar el Plan Turístico de Grandes Ciudades en Almería, así como a la puesta en marcha de 12 escuelas taller y talleres de empleo y las ayudas a jóvenes agricultores y para modernización de explotaciones agrarias "por valor de casi 4 millones de euros".



Asimismo, ha subrayado la inversión de 2,5 millones para los puertos de Garrucha y Adra o los 26 millones de euros para la ejecución de dos tramos de la Autovía del Almanzora, paralizada durante 30 años de gobierno socialista.



También ha destacado la declaración de Interés Estratégico la ampliación proyectada por Cosentino, que significa, tal y como ha explicado, "719 millones de inversión, 740 empleos directos y 1.900 trabajos indirectos durante la fase de construcción".



En relación con los servicios sociales, Moreno ha valorado la labor del Gobierno del cambio ya que "hay más almerienses en el Sistema de Dependencia. "Hemos eliminado 32 aulas prefabricadas y próximamente se suprimirán otras 23, y ofertamos un millar de plazas de médico en la provincia y agilizado las intervenciones quirúrgicas para acabar con las listas de espera", ha dicho.



Para Roquetas de Mar, Moreno ha destacado la licitación y adjudicación del proyecto de reforma del Hospital de Alta Resolución, que va a suponer una inversión de 25 millones de euros.



AGRICULTURA



Por último, el presidente del PP-A ha puesto en alerta al Gobierno ante la situación de "presequía" que está viviendo Andalucía.



"Necesitamos un Pacto por el Agua y proyectos en materia hídrica, y desde la Junta estamos ya trabajando con todos los grupos políticos en el Pacto del Agua, definiendo obras y proyectos necesarios", ha afirmado.



En esta línea, recordó los 56 millones de inversión para tres desaladoras en Almería previstas por el Gobierno de Mariano Rajoy y que, a su juicio, "Sánchez ha dejado en el aire".



Así, ha trasladado al Gobierno una "petición formal", que no es otra que "si está en funciones para veranear en infraestructuras y patrimonio del Estado como la de Doñana o para coger el Falcon, también lo está para arreglar el problema de los ciudadanos con seriedad y rigor".



"Son proyectos que necesitamos ya, no dentro de uno o dos años" ha afirmado para trasladar la total colaboración del Gobierno andaluz para impulsar proyectos que son fundamentales para Andalucía.

--EUROPA PRESS--