Juanma Moreno (PP-A) en el Consejo de Alcaldes del PP-A

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha criticado este viernes el legado "asfixia financiera" en el que la Junta de Andalucía ha dejado a los ayuntamientos andaluces ante el que los alcaldes del PP "no callamos" mientras que los socialistas actúen como "lacayos institucionales" de la Administración andaluza y "diga y hagan lo que la Junta y el socialismo les diga en cada momento".Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención en el Consejo de Alcaldes del PP-A celebrado en Almería, donde ha asegurado que ante el "maltrato permanente y constante" del Ejecutivo autonómico, los alcaldes de su partido se han convertido en "héroes institucionales" para "hacer más con menos" y haber "equilibrado las cuentas" pero sin reducir "ni un ápice" los servicios públicos.El dirigente popular ha reclamado una "mayor participación" de los ayuntamientos tanto en los ingresos del Estado como una aportación "justa" a través de la Patrica, con lo que ha vuelto a reclamar 990 millones de euros que, según ha apuntado, debe la Junta a los consistorios ante la "congelación" por sexto año consecutivo de lo que "por ley corresponde a ayuntamientos andaluces"."Incumplen la ley y aquí no pasa nada", se ha quejado el presidente del PP-A, quien ha asegurado que pese a los "vetos y dificultades" que el PSOE-A les "pone", se va a defender una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento para que los consistorios de la región "reciban lo que por ley les corresponde".Igualmente, ha mostrado su "preocupación" por el "cambio de discurso" del PSOE ante la participación de los ayuntamientos y la llegada de María Jesús Montero al Ministerio de Hacienda dado que "el Gobierno socialista no solo ha negado el pan y la sal a los Ayuntamientos sino que además ha atentado contra la autonomía municipal".CARTA A LA FAMPEn esta línea, Moreno ha avanzado que va a remitir una carta al presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, para exigir la "convocatoria urgente" de la comisión ejecutiva y del consejo municipalista en la que se apruebe una resolución con la que instar al Gobierno central a la "inaplazable" reforma del modelo de financiación "para que se aumenten los recursos de los ayuntamientos"."Qué dura era la FAMP hace solo tres meses, cómo ha cambiado aquí las cosas", ha dicho Moreno, quien le ha reprochada que se mantenga "callada" y "como un corderito" cuando con el Gobierno del PP pedían "todos los días" recursos al Ministerio de Hacienda.--EUROPA PRESS--