Moreno interviene en el Castillo de Santa Ana de Roquetas





El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP-A, Juanma Moreno, ha demandado al PSOE-A y a su secretaria general, Susana Díaz, que se "centre" y salga de la "crisis de liderazgo" para volver a ser "ese partido serio, coherente, que creía, entendía y era capaz de acordar políticas de estado".



"Ese PSOE está desaparecido en España y, también, desgraciadamente en Andalucía y creo que sería bueno para Andalucía que encuentren su sitio y objetivos lo antes posible para sentarnos a hablar de los problemas de Andalucía y cómo resolverlos", ha trasladado.



Moreno, para quien los socialistas andaluces "no saben quién va a liderar su proyecto", ha lamentado que "no estén siendo capaces de encontrar su espacio como oposición" y ha expresado "su preocupación" ante esta situación.



"No soy yo el que va a decir a cada partido qué hacer para resolver sus problemas pero necesitamos un PSOE serio, coherente, el PSOE que, durante muchos años en España y Andalucía, a pesar de las enormes diferencias políticas, creía en las políticas de estado, las entendía y, a veces, era capaz de acordar", ha dicho.



Durante su intervención este lunes en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP-A celebrado en el Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar (Almería), ha calificado de "reconversión urgente" la que está viviendo la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, quien fue "testigo de excepción" durante "tres días" del "fracaso rotundo de Pedro Sánchez y de su investidura".



Frente al trámite que ha considerado como "espectáculo lamentable" no solo de ámbito nacional sino también internacional, con un "mercadeo insoportable e impresentable de sillones" entre el PSOE y Unidas Podemos, Moreno ha reivindicado la "vía andaluza" y el gobierno que lidera desde "la moderación, el diálogo y la estabilidad".



"En solo seis meses hemos demostrado que somos el gobierno de centro-reformista que necesitaba Andalucía y que la vía andaluza es creíble, viable y sensata, que busca objetivos comunes y puntos de encuentro, y no la que de aquellos que buscan la bronca permanente", ha dicho.



El presidente andaluz ha remarcado que, cuando se aspira a la Presidencia, es "esencial trabajar" y no "estar sentado en La Moncloa esperando". "Antes de llegar a la investidura, por coherencia política e institucional, hay que sentarse hasta la saciedad en torno a una mesa para llegar a acuerdo", ha precisado.



En esta línea, ha criticado con "dureza" que, entre PSOE y Unidas Podemos, "sobraban los proyectos de futuro para España y los españoles" y que lo "único que primaba era dónde me siento yo, qué cargo tengo o cómo se va a llevar mi ministerio".



Moreno ha finalizado asegurando que va a transmitir peticiones formales al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. "Pido seriedad y si se están en funciones, también se está para veranear en Doñaña", ha concluido.

--EUROPA PRESS--