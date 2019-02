El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se reúne con el alcalde de A





El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que su gobierno trabaja "contrarreloj" para presentar un proyecto de presupuestos generales en mayo al Parlamento andaluz y ha lamentado que la "despreocupación" del ejecutivo de Susana Díaz haya impedido la licitación inmediata de "grandes proyectos".



"Me apena, y me apena mucho que, a diferencia de lo que hizo Mariano Rajoy antes de convocar elecciones generales y de marcharse, que fue aprobar unos presupuestos para el que viniese tuviera estabilidad suficiente, Susana Díaz decidiese el adelanto electoral sin preocuparse en dejar unos presupuestos para Andalucía", ha trasladado.



Moreno se ha pronunciado así al ser interpelado en Almería por la licitación de los tramos que resta para la ejecución completa de la Autovía del Almanzora que anunció se haría en un mes desde su llegada al ejecutivo andaluz y ha señalado que el "problema" reside en la existencia de unos presupuestos prorrogados "sobre los que no podemos hacer modificaciones de crédito".



"Tenemos limitaciones desde el punto de vista técnico para cumplir con los objetivos", ha señalado el líder del Gobierno andaluz, quien ha remarcado la situación "inédita" que supone trabajar en la elaboración de dos proyectos de cuentas públicas; uno para 2019 y otro para el ejercicio 2010.



Moreno ha indicado que los técnicos trabajan "contrarreloj" para que en "mayo" los presupuestos estén ya presentados al Parlamento andaluz para su debate y aprobación "lo antes posible". "En esas cuentas ya vendrán las consignaciones para los grandes proyectos en marcha que queremos impulsar en esta legislatura", ha concluido.

--EUROPA PRESS--