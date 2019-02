El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se reúne con el alcalde de A

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes la intención del Gobierno andaluz de poner en marcha una agencia que permita "ayudar a desregular u optimizar" la "maraña normativa" que existe en la región en materia de suelo para así poder desbloquear la aprobación de planes generales de ordenación urbana y otros planeamientos que afectan a ciudades como Almería.Así lo ha indicado Moreno en su intervención ante los periodistas tras reunirse durante cerca de una hora con el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), quien le ha trasladado, entre otros asuntos, la situación de la capital, cuyo plan vigente data de 1998 después de que el último documento presentado fuera rechazado por el Ejecutivo regional con su suspensión en marzo de 2016, lo que obligó a tramitar una adaptación del ordenamiento actual a la LOUA.Moreno ha apuntado que en Andalucía hay un "cuello de botella" en relación a la "excesiva burocratización" y "normalización, por la cantidad de normas vigentes" así como por el volumen de leyes, que ha provocado una "falta de agilidad" a la hora de ordenar el territorio, con lo que entiende que la región cuenta con un "problema muy grave" que "no solo" atañe a Almería, si no que afecta al "conjunto de Andalucía" a la hora de elaborar planes de desarrollo urbanístico."Eso ha generado que Almería tenga bloqueado durante una década un instrumento tan fundamental como su plan general de ordenación de urbana para su desarrollo y para sus posteriores inversiones, que van a llegar", ha explicado el presidente, quien ha avanzado la próxima visita de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Desarrollo del Territorio, Marifrán Carazo, a la localidad para abordar este asunto con los técnicos municipales.El líder del Gobierno andaluz ha indicado que se va a poner "desde el punto de vista político" toda la "voluntad" y "dedicación técnica" posible para sacar adelante los planes de ordenación, por lo que espera que los contactos que se realicen a través de la Consejería den "un impulso casi definitivo a la situación de casi bloqueo" que viven ciudades como la de Almería."En cuatro semanas algunos me exigen que haga en un mes lo que otros no hicieron en casi cuatro décadas", ha expresado también el presidente a la hora de explicar la labor de su Gobierno, que pretende aproximar a Almería. "San Telmo más que nunca va a estar pegadito a este edificio de Alcaldía y de su alcalde para colaborar de manera leal", ha dicho Moreno en su primera toma de contacto institucional con el primer edil almeriense, la cual ha enmarcado en un ámbito "más protocolario que ejecutivo".--EUROPA PRESS--