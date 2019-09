Moreno afirma que reclamará a Pedro Sánchez que el Gobierno habilite ayudas para los andaluces afectados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visita zonas afectadas por el temporal





El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que solicitará este mismo lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dado que ambos coincidirán en la provincia de Almería en la visita a las zonas afectadas por las lluvias torrenciales, que el Ejecutivo central también ponga a disposición de los andaluces recursos económicos para hacer frente a los importantes daños.



En declaraciones a los periodistas en Almería, donde ha visitado zonas afectadas, el presidente ha señalado que el Gobierno andaluz, desde mañana mismo, va a hacer un esfuerzo importantísimo dentro de sus posibilidades y competencias para destinar recursos económicos que ayuden a hacer frente a los daños, pero la administración central, según ha apuntado, también debe estar a "la altura de las circunstancias".



En este sentido, ha recalcado que eso se lo pedirá este mismo lunes al presidente del Gobierno en funciones, puesto que ambos coincidirán en la provincia de Almería.



El presidente ha reiterado que el Consejo de Gobierno aprobará mañana martes el primer paquete de ayudas "de auxilio" para los municipios afectados por el temporal por un importe de algo más de diez millones de euros, que irán destinadas a los ayuntamientos para que afronten las reconstrucciones más urgente de mobiliario urbano.



Ha indicado que la previsión es que el dinero se cobre prácticamente a lo largo de esta semana o principios de la próxima: "Son ayudas en mano para que haya un efecto inmediato".



Moreno ha recalcado que se está trabajando desde el minuto uno para facilitar la ayuda a los ayuntamientos, que son la primera institución a la hora de prestar servicios, a la que todos los vecinos llaman para que solvente sus problemas.



De otro lado, el presidente ha querido expresar el completo y absoluto apoyo del Gobierno andaluz a todos los agricultores y trabajadores del sector agroindustrial en las provincias afectadas por las lluvias torrenciales. Ha indicado que Almería se ha llevado la peor parte con 2.000 hectáreas agrícolas afectadas, mientras que en la provincia de Granada han sido 400 y aún se están evaluando los daños en la de Málaga.



Moreno ha manifestado que la Consejería de Agricultura ya está trabajando en un plan para acometer una limpieza de todos los cauces de los ríos buscando también la fórmula de subsanar la parte que lleva a la desembocadura que suele constituir un cuello de botella. El presidente ha apuntado que ya ha habido una inversión inicial de casi un millón de euros y que llegarán otras inversiones.



"Vamos a ver como sorteamos los obstáculos que pasan no sólo por limpiar los caminos, sino también por solventar la parte de la desembocadura para que no haya cuellos de botella", según ha apuntado el presidente.



Al mismo tiempo, Juanma Moreno ha considerado fundamental, sin "ánimo de criminalizar", que los agricultores eliminen los desechos de las plantaciones de manera adecuada. Ha indicado que la gran mayoría lo hace correctamente, si bien, como ocurre en todos sitios, hay una minoría que "no lo hace bien, de manera que los desechos acaban a veces en los propios cauces secos y al final eso constituye una maraña que tapona todos los cauces con plásticos, alambres o palos".



Ha manifestado que también está previsto un plan especial para afrontar estas situaciones: "Vamos a ser muy duros con aquellos que no cumplan con la normativa y nosotros vamos a poner de nuestra parte para poder facilitar que todos esos desechos normales que se producen en esta industria tengan un cauce ordenado".

