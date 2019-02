El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se reúne con el alcalde





El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este viernes que Almería "va a contar mucho" y "va a tener una presencia casi permanente en la agenda política del Gobierno andaluz" ahora que él está al frente de la Junta, dado que hasta ahora "no estaba" presente en dicha agenda ya fuera "por tacticismo" o "por olvido", entre otras posibles razones, según ha apuntado.



Así se ha expresado el líder del Gobierno andaluz tras mantener su primer encuentro institucional con el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), en el edificio de Alcaldía de la capital, donde el presidente ha sido recibido por el equipo de gobierno y ediles de Cs, así como una concejal no adscrita, tras su llegada junto con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, el presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, y diputados nacionales de su partido, entre otras autoridades.



Tras firmar el Libro de Honor del Consistorio después de un encuentro que se ha prolongado cerca de 45 minutos, Moreno ha apuntado ante los medios que "San Telmo va a estar muy cerca de Almería y los almerienses" y "ya no va a estar tan lejos".



"Es la hora de que la situación se revierta con un nuevo estilo de Gobierno más próximo y cercano al conjunto de los andaluces", ha recalcado antes de recordar que su gira institucional por las capitales andaluzas, que este viernes hará parada también en Roquetas de Mar para visitar a su alcalde, según ha apostillado, tiene como fin "conocer los problemas" de los municipios.



En el caso de Almería, ha resaltado que "poco interés" que, a su juicio, han demostrado los gobiernos socialistas por la provincia, puesto que, según ha recordado, en su etapa como líder de la oposición ha estado "en todas las ferias en agosto, en Navidad, en Semana Santa" y en otros acontecimientos de la provincia, donde "jamás he coincidido con la presidenta de la Junta".



COMPROMISOS, PERO SIN FECHAS



Así, ha respaldado el trabajo que realiza el Ayuntamiento de Almería, que cuenta con un alcalde "con mucha frescura, con impulso y con ganas de trabajar" que es "capaz de asumir cualquier reto", por lo que ha expresado su "satisfacción" tras la reunión en la que, según el primer edil, se han abordado compromisos concretos, pero sin fechas.



"Le agradezco que no se comprometa con fechas como hizo Susana Díaz porque recuerdo que ella dijo que en seis meses el PGOU iba a estar aprobado y desde entonces han pasado ya varios años", ha manifestado Fernández-Pacheco, quien ha valorado la "prudencia y sensatez" de Moreno al no "crear falsas expectativas a los almerienses" con actuaciones que "por otra parte, se sabía que eran de difícil cumplimiento" por parte del anterior Ejecutivo autonómico.



Ambos dirigentes han presumido de sus "fluidas" relaciones, por lo que Moreno ha atisbado una comunicación "muy directa" con Almería para resolver los asuntos que afecten a la ciudad. "El alcalde solo tiene que marcar los nueve dígitos de mi teléfono móvil para encontrar puntos de encuentro y desbloquear los asuntos que hemos comentado", ha dicho el presidente de la Junta.



Por su parte, el regidor capitalino ha apreciado las "ganas y entusiasmo" con las que Moreno ha acudido a Almería, donde ha enarbolado ante él la "bandera de la reivindicación" puesto que, según entiende el primer edil, "el cambio de gobierno no puede ser de personas, sino de actitudes, de políticas y del trato y cariño que ha recibido la ciudad por parte de la Junta", por lo que se ha mostrado convencido de que este encuentro supondrá "un antes y un después para el futuro de la ciudad".



ONCE PÁGINAS DE PETICIONES



Así, Moreno se ha comprometido a trabajar en unos presupuestos que hagan "realidad" en esta legislatura la Autovía de la Almanzora y la terminación y puesta en marcha del Hospital Materno-Infantil; una de las cuestiones de Fernández-Pacheco le ha hecho llegar a través de un documento "como un libro", en el que también se solicitan actuaciones "que se plantearon a Susana Díaz" como un posible patronato para la gestión del Conjunto Monumental de La Alcazaba, los nuevos conservatorios de música y danza o el plan general de ordenación urbana.



En el documento de once páginas entregado al presidente de la Junta, el Ayuntamiento se interesa por la licitación del acceso norte de la A-92 y su conexión con Almería, la culminación del itinerario ciclista sobre el puente de la avenida del Mediterráneo, la ampliación de la depuradora de El Bobar y avances en la rehabilitación de El Cable Inglés.



También interesa el Consistorio que la Junta se implique en la financiación de la OCAL, un centro educativo en la Vega de Acá, un nuevo instituto en La Cañada, la creación de la Facultad de Medicina, tres nuevos centros de salud en Los Molinos, Piedras Redondas y Costacabana además de la culminación de obras en la Casa del Mar, y mayor apoyo y financiación a la Capital Española de la Gastronomía Almería 2019, entre otros aspectos.



ALMERÍA, CAPITAL DE LA INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA



A preguntas de los periodistas, Moreno ha apuntado que ya se trabaja en un "gran proyecto" para que Almería se convierta en la "capital de la innovación y tecnología agroalimentaria no solo de Andalucía, sino también del conjunto de España" a través de una plataforma que aglutine el I+D+i del sector.



"Es mi objetivo y mi sueño", ha apuntado el presidente de la Junta en referencia a este proyecto en el que, según su planteamiento, establecería sinergias con el sector privado, puesto que "son muchas las empresas que tienen su propio departamento de I+D+i".



De otro lado, ha expresado su "satisfacción" por el reconocimiento de Francisco Martínez-Cosentino como Hijo Predilecto de Andalucía y la concesión de la Medalla de Andalucía a la empresa Biosabor, que son referentes de "innovación" y "modernidad" en sus respectivos campos.





