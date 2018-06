Mojácar declara personas non gratas a los cinco miembros de 'La Manada'

El Ayuntamiento de la localidad almeriense de Mojácar ha declarado en el Pleno ordinario de este jueves como personas non gratas a los cinco miembros de 'La Manada', acusados por abuso sexual a una joven durante las fiestas de San Fermín del 2016.



La moción de PSOE y Somos Mojácar, que rechaza la sentencia de la Audiencia de Navarra y solicita la declaración de personas non gratas a los miembros del grupo, ha contando con la mayoría de votos a favor de los concejales del PP, según ha informado el partido socialista en una nota.



En este sentido, el PSOE ha criticado que los concejales populares Enmanuel Agüero, Diego García y Lucas John Mayo se abstuvieron por "no estar de acuerdo en mostrar rechazo frontal a una sentencia que califica la agresión y violación perpetrada por 'La Manada' como un simple caso de abuso sexual y hurto leve".



A juicio de PSOE y Somos Mojácar, "la actitud de estos tres concejales obedece a una idea muy patriarcal de la sociedad, idea que no comparten otros miembros del mismo partido".



"La alcaldesa, Rosa María Cano (PP), votó a favor de nuestra moción, y también la concejala María Luisa López, que la defendió con convencimiento", han manifestado los concejales de la oposición, que han subrayado que "es la primera vez en esta legislatura que el PP vota dividido".



La moción también contemplaba apoyar las movilizaciones que se realizan en distintas ciudades de España, a la par que planteaba convocar en Mojácar un acto público en rechazo a "este lamentable caso, para mostrar el rechazo colectivo a todo tipo de violencia machista".

--EUROPA PRESS--