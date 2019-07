Mojácar aprueba la mejora de eficiencia energética del municipio y una ordenanza de publicidad dinámica

Imagen del pleno de Mojácar

MOJÁCAR.- El Ayuntamiento de Mojácar ha celebrado esta semana dos plenos: uno de carácter extraordinario y otro ordinario, siendo este último el primero de la nueva corporación municipal tras las elecciones del pasado mayo.



En el pleno extraordinario se procedió a la constitución de los grupos políticos y la designación de sus portavoces. En el Partido Popular, la portavoz será María Luisa Pérez López y en el Partido Socialista, Manuel Jesús Zamora Fernández. Igualmente se nombraron los representantes de la Corporación en los órganos colegiados de la provincia.



Por unanimidad se aprobó el expediente de Mejora de la Eficiencia energética del Alumbrado público de Mojácar, incluido dentro de la subvención de líneas directas de ayudas a proyectos que favorezcan el paso a una economía baja en carbono para entidades locales en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible para el periodo 2014-2010.

La finalidad del proyecto se centra en la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público, en su mejora por todo el municipio y en una significativa reducción de los costes energéticos.



Se sustituirán las luminarias por otras de mayor rendimiento con menos potencia y menos coste, los soportes en mal estado y la adecuación de los cuadros eléctricos así como la instalación de sistemas de control, instalación de relojes astronómicos y sistemas de gestión centralizada.



El importe total de proyecto asciende a 1.186.910 Euros. Con esta actuación se calcula un ahorro energético anual de un 60% y un ahorro económico de más de 70.000 euros.

El último punto del día del pleno extraordinario trataba sobre la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la publicidad dinámica del Ayuntamiento de Mojácar. En ella el Ayuntamiento pretende establecer criterios y en su caso, las medidas correctoras, que hagan prevalecer el interés general sobre los particulares.



La regulación de la publicidad dinámica se realizará sobre la comunicación realizada por personas físicas o jurídicas en el ejercicio de una actividad comercial, encaminada a promover la contratación de bienes o servicios de toda clase o la difusión de mensajes de naturaleza social, cultural, política o cualquier otra realizada de manera directa con los posibles clientes o usuarios cuando esta práctica sea en zonas de dominio público, vías, espacios libres públicos y zonas privadas de concurrencia pública.



En esta regulación estará incluida la publicidad manual, reparto domiciliario, uso de vehículos con megafonía, carteles o material situado en vías pública o fachadas y publicidad oral.

Las personas o empresas interesadas en este tipo de publicidad deberán pedir autorización al Ayuntamiento de Mojácar que será la encargada de otorgar la autorización para garantizar que esta actividad publicitaria respeta la dignidad de las personas, no induce a engaño y en caso de tratarse de material impreso, sea reciclable con tintas ecológicas y aconseje al usuario que lo deposite en contenedores de recogida selectiva.



No tendrán consideración de actividades de publicidad dinámica y por tanto excluidas de la ordenanza, la publicidad electoral, los mensajes y comunicados de administraciones públicas en material de interés general, comunicaciones en materia de seguridad pública o emergencias, etc.



Se prohíbe la publicidad dinámica en las playas y resto de bienes del dominio público marítimo terrestre, en terrazas objeto de concesión administrativa siempre que no se obtenga el consentimiento de los propietarios, el uso de animales como instrumento de reclamo, cuando suponga la colocación de elementos materiales no desmontables en los espacios públicos, obstaculicen la circulación o invadan la calzada, en los parabrisas de los coches, el lanzamiento de material publicitario en las calles y abordar a los viandantes.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de Mojácar intenta poner orden en un municipio considerado uno de los pueblos más bonitos de España que se ve invadido, principalmente en la época estival, por algunos reclamos publicitarios que no respetan el entorno ni la tranquilidad del visitante y, en ocasiones, ha creado incluso problemas entre los propios anunciantes.