Mil investigadores de todas las edades hacen inventario AmBioBlitz del campus de la UAL

La Universidad de Almería escenifica su transferencia del conocimiento con un macroevento de ciencia ciudadana organizado por su Centro de Colecciones Científicas con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad



Aspecto de la actividad

ALMERÍA.- El 22 de mayo ha comenzado la cuenta atrás de un maratón de muestreos y divulgación compuesto por 24 horas consecutivas de trabajo de campo, estudio y convivencia llamado AmBioBlitz. Este formato cumple con los parámetros de búsqueda y registro del mayor número de especies posible, flora y fauna, en un lugar concreto durante un tiempo determinado, como así indica el nombre del evento, pero además en la UAL se le ha añadido el prefijo ‘Am’. Con ello se ha tenido la intención de hacer referencia a aspectos ambientales que también se han incluido en un programa ambicioso y que encaja con el deseo de apertura de la Universidad de Almería.

En la coordinación de toda esta actividad, Esther Giménez, la directora del Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería, ha confesado que es “un maratón muy largo pero que se hace muy corto, porque un amplio equipo lleva ya mucho tiempo trabajando en él”. La previsión inicial se ha situado en aproximadamente un millar de participantes en el amplio abanico de actividades programadas. La primera parte de la jornada se ha bautizado como ‘Mini BioBlitz’, un espacio dedicado a los alumnos de Primaria y compuesto por más de una veintena de talleres en los que no se ha olvidado ninguna temática, dinamizados por expertos y con un operativo amplio: “400 niños divididos en tres turnos y en cada uno 36 grupos a la vez”. Para ello se ha contado con una labor importante de voluntariado compuesto por los estudiantes de Ambientales: “Era un objetivo, que se involucrasen, que fueran los que den respuestas y ayuden a conocer el entorno a los pequeños, y lo hemos conseguido”.

En cuanto al BioBlitz de ‘mayores’, para alumnos de Secundaria y universitarios, el día se ha programado con muestreos en todos los espacios de los que se compone el campus, incluida la línea costera, “para ver qué tenemos y hacer un inventario de biodiversidad”, conociendo los que han participado “cómo se hace una investigación de campo, el instrumental, qué parámetros son los que se miden…”. Hasta las 12 de la noche se realizan estos muestreos y en la carpa que sirve de ‘base de operaciones’ se ha ubicado una zona de resultados: “Mañana se tendrán los preliminares pero cuando se acaben de estudiar las cosas que no se conocen se volverán a lazar los resultados ya definitivos”.

El vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación, Antonio Posadas, ha agradecido el apoyo de la Junta de Andalucía y se ha referido a “los investigadores que han decidido dedicar el día, en lugar de a trabajar en clases e investigaciones, a mostrar los aspectos de la biodiversidad, desde el punto de vista geológico y biológico, de un campus tan privilegiado como es el nuestro”. El vicerrector ha insistido en “ese esfuerzo en trasferencia pero sin olvidar la investigación básica, esfuerzo que se está viendo en el Plan Transfiere”, así como en el enorme respaldo a los demás eventos de divulgación organizados desde la universidad, ello como “fruto de una política convencida de que la UAL debe estar al servicio de la sociedad, lo que se muestra en actividades de este tipo”.

No ha pasado desapercibido para la Junta de Andalucía, cuya delegada del Gobierno, junto a los delegados de Medio Ambiente, Innovación y Educación ha acudido a respaldar la inauguración de este ‘Maratón de Biodiversidad’: “Me parece una idea tan fantástica y hemos querido mostrar el apoyo de la Junta, así que quiero felicitar a la Universidad de Almería por esta gran iniciativa y por poner en valor el trabajo que hacen todos los científicos, con algo tan importantísimo como es que esa investigación no se la queden ellos, sino que la quieran compartir con la sociedad”. La delegada Gracia Fernández ha contextualizado el AmBioBlitz no solo en el referido Día Mundial de la Biodiversidad, sino en los 26 años que este lunes ha cumplido la Red Natura 2000, sobre lo que la Junta ha aportado una exposición en la carpa situada en el pasillo central, así como otra sobre los geoparques: “Es fundamental la labor de concienciación de la situación actual y de la necesidad de conocer, valorar y mantener la biodiversidad tan rica de la que gozamos”.

Entre este 22 de mayo y el día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, se ha fijado el margen para elaborar el documento definitivo del inventario de la biodiversidad del campus de la UAL, escudriñado palmo a palmo por una legión de mil ‘investigadores’.