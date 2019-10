Uno de los vagones vacíos del tren





Las mesas en defensa del ferrocarril de Almería, Granada y Jaén han exigido al Gobierno que resuelva "con urgencia y sin más dilaciones" los problemas ferroviarios que se dan en las tres provincias y han anunciado movilizaciones "conjuntas" ante "deficiencias" que han alcanzado el "carácter de inadmisibles".



Tras una reunión en la que se ha acordado un manifiesto con 22 reivindicaciones, han indicado que han hecho "un frente común en la defensa" de unas infraestructuras ferroviarias que mejoren la movilidad de las personas como de las mercancías de las tres provincias de Andalucía oriental.



En un comunicado, sostienen que el servicio ferroviario en Almería, Granada y Jaén "está lejos de cubrir las necesidades básicas" que debería satisfacer un servicio público orientado a que se garantice la vertebración del territorio y advierten de que en las últimas décadas "se ha venido deteriorando progresivamente con cierres de líneas, pérdidas de destinos, aumento de los tiempos de viaje y obsolescencia del material rodante y de las infraestructuras".



"Ese deterioro se ha producido al tiempo que la población y la actividad económica han aumentado intensamente en las provincias de Almería, Granada y Jaén, por lo que las necesidades de comunicación y transporte han crecido en la misma proporción ahondando la sima que existe entre una demanda que debería ser creciente, y una oferta que se sigue deteriorando", remarcan.



Las plataformas señalan que la tendencia del servicio ferroviario en nuestro país y en el resto de las provincias de Andalucía "ha sido la contraria, gracias a un proceso de modernización que ha exigido importantes inversiones y esfuerzos de gestión, por lo que el agravio comparativo al que se está sometiendo a estas provincias no se debe seguir tolerando".



"Si no se produce una mejora en el corto plazo tanto en las líneas convencionales como en la alta velocidad, estos territorios están condenados a una pérdida progresiva e inevitable de competitividad con respecto a otras provincias del resto del Estado", avisan.



Para las tres plataformas, no se trata "ya de lo que podemos o no ganar con un mejor servicio ferroviario" sino, según concluyen, de lo que podemos "perder en materia de PIB, crecimiento económico y empleo, con una repercusión directa entre otros, hacia los sectores de la agroindustria, el turismo y del resto de sectores productivos".



Entre las reivindicaciones acordadas esta la recuperación inmediata de la línea de Moreda de manera permanente con Linares-Baeza; la recuperación del tren nocturno Alhambra con destino a Barcelona, con salida desde la Estación de Almería y Granada vía Linares-Baeza; agilizar las obras que se están llevando acabo en la Estación de Almería, eliminando los transbordos que unen las poblaciones entre Almería-Granada y Sevilla y mantener un servicio de Media Distancia( Convencional) con varias relaciones diarias entre las ciudades de Almería y Sevilla (por Guadix-Granada), con doble vía para el tráfico mixto.



Instan, asimismo, a licitar a la mayor brevedad posible la redacción de proyectos y ejecución de las obras en el Corredor Mediterráneo entre Almería-Granada, solicitan al Ministerio de Fomento que ejecute de inmediato la partida presupuestaria que viene contemplada en los PGE 2018 para el estudio informativo de la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca y piden a Junta y Diputación Provincial de Granada el estudio de una posible red de cercanías de Granada-Loja y Guadix-Granada que mejoren dichas conexiones y posibiliten enlazar con los AVEs a Madrid y Barcelona y AVANT a Málaga y Sevilla, así como Jaen-Linares-Baeza-Vilches, Jaen-Espeluy- Andujar,Jaén- Martos, Jaen-Linares-Baeza-Jodar y Almería-Santa Fé de Mondujar.



Las plataformas abogan, asimismo, por la adecuación de horarios del tren de conexión de Almería con Granada, para que pueda enlazar con los AVEs a Madrid y Barcelona y AVANT a Málaga y Sevilla; una bajada generalizada de tarifas que permitan a los usuarios del ferrocarril acceder a este medio de transporte como medio de transporte público, social, sostenible y accesible para todos y el soterramiento del AVE a entrada en Granada por la Chana y continuación y finalización de las obras de la variante del sur de Loja.



Por otro lado, piden inversión en infraestructuras para el transporte de mercancías, con la construcción de un puerto seco en la Estación de Linares-Baeza para su conexión con el Corredor Central y su conexión con los Puertos secos de Granada y en Almería en los Puertos secos de Nijar y Pulpí y la ejecución del intercambiador de ancho de vía de Granada, así como la mejora y saneamiento de la catenaria entre Almería y Hueneja y la electrificación del resto de línea con Granada, así como la mejora del trazado entre ambas capitales.



La elaboración de un estudio informativo sobre la conexión a través de la alta velocidad de las provincias de Almerçoa y Granada; la reactivación de las obras de la alta velocidad en la provincia de Almería, con inversiones plurianuales que garanticen la conexión con el Corredor Mediterráneo con plataforma de doble vía; la electrificación de la línea que une Moreda con Linares-Baeza y la conexión ferroviaria con el puerto de Almería son otras de las reivindicaciones.



Por último, solicitan un estudio sobre la conexión para el transporte de mercancías de las provincias de Jaén, Granada y Almería a través del Corredor Central; garantizar la accesibilidad de viajeros con movilidad reducida, tanto en trenes, andenes, taquillas y servicios de las estaciones, la mejora urgente de la conexión entre las conexiones de Jaén-Córdoba y Sevilla, la reposición del tren Talgo vía Madrid, entre Granada-Linares y la elaboración de un estudio informativo sobre una conexión a través de la alta velocidad entre Jaén-Madrid.

