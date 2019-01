José Carlos Tejada atiende a los medios de comunicación





La Mesa del Ferrocarril de Almería ha advertido de que la "paciencia de la sociedad civil está más que agotada" ante la actitud del Gobierno con la provincia que sufre "el mayor abandono ferroviario del Estado" y ha urgido la visita del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a quien reprocha "falta de empatía con nuestra tierra".



"Con cierta indignación vemos la sociedad civil almeriense que mientras el ministro prioriza visitas a otras provincias, aquí en nuestra tierra no tiene intención de visitarnos, pese a que se lo hemos pedido por escrito en varías ocasiones y la situación es tan grave que no acabamos de entender esa posición de alejamiento político", ha trasladado en una carta el coordinador de la plaforma, José Carlos Tejada.



Tejada ha demandado a Ábalos que "escuche cuanto antes" las demandas de la Mesa del Ferrocarril, "urgentes de acometer", según ha remarcado, para que la economía y el empleo "sigan creciendo y salgamos por fin de un túnel en el que llevamos demasiados años en vía muerta".



Tras subrayar los "años de promesas incumplidas", ha lamentado por "inexplicable" que, en siete meses, el ministro de Fomento no haya tenido "un hueco en su agenda" para visitar Almería y ha trasladado su preocupación por la situación de "bloqueo" de las obras de la alta velocidad.



"Es cierto que se han sacado a licitación varios tramos de la conexión entre Almería y Murcia, pero con respecto a nuestra provincia, la realidad es que en la única obra adjudicada entre Pulpí-Vera, sigue sin firmarse el acta de replanteo entre la UTE adjudicataria y Adif y las obras no acaban de arrancar", ha apuntado.



Tejada también ha hecho referencia a las obras del soterramiento del paso a nivel del Puche, "que llevan un ritmo tan lento que a este paso, los 2400 metros de pantallas que se tendrán que construir en trinchera, tardarán más de cinco años en finalizarse" y ha aludido al traslado de la estación a Huércal de Almería con la Estación Intermodal en la capital "cerrada a cal y canto sine die".



"El ministro Ábalos aceptó el traslado a Huercal de Almería, sin tener en cuenta la construcción del by pass que desde la Mesa hemos reivindicado y que hubiera evitado los graves perjuicios que están sufriendo los viajeros que utilizan el servicio público del tren", ha criticado.



Tejada ha calificado, por otro lado, de "tren del miedo", el que une Almería con Sevilla ya que son "siete horas para recorrer 400 kilómetros y donde son necesarios hasta cuatro transbordos entre trenes y autobuses" y ha recordado que para el trayecto a Madrid, también de siete horas, "es necesario hacer un transbordo entre Almería y Huércal".



"Podríamos seguir exponiendo ejemplos como la conexión entre Almería y Granada y su electrificación, la conexión con el Puerto, la falta de estudio informativo de la integración de la alta velocidad en nuestra capital, el parón de las obras de nuestra antigua Estación, las múltiples averías de trenes, el transporte de mercancías, los puertos secos de Nijar y de Pulpí, la recuperación de una plataforma con doble vía entre otras cuestiones que dejan muy a la claras el abandono ferroviario que sufre Almería", ha concluido.

--EUROPA PRESS--