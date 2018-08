Rueda de prensa de la Mesa del Ferrocarril





La Mesa del Ferrocarril de Almería ha calificado de "insostenible" la situación en torno a la licitación de los tramos de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería a su paso por la provincia y ha advertido de que convocará movilizaciones en el mes de septiembre si el Gobierno de Pedro Sánchez "no escucha nuestras demandas".



En rueda de prensa, el portavoz de la plataforma, José Carlos Tejada, ha indicado que la provincia "no admite más excusas" y ha considerado "inaceptables" las declaraciones realizadas el martes por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en las que señalaba que "todos los tramos" del corredor ferroviario en la provincia de Almería están "en previsión" pero avisaba de que, si bien "este mismo lunes se podían haber licitado, hay un problema en Lorca, Murcia" que hay que "salvar para poder proceder".



"La paciencia de la mesa está más que finiquitada así que, que no nos la pidan por hace mucho tiempo que está gastada", ha dicho Tejada, quien ha presentado un manifiesto que aboga por un pacto social por el ferrocarril y que "queremos que se convierta en una declaración de indignación global de Almería".



Tras las afirmaciones de Ábalos, la plataforma ha seálado que la Junta de Andalucía "no puede permitir este nuevo agravio" y ha recordado que, además de los "retrasos en las licitaciones", no se han modificado los proyectos para permitir la doble vía.



"¿Escollo es ampliar el soterramiento de Lorca? Y qué pasa con el de Almería, con la doble vía, con la LAV a Granada?" se han preguntado para anunciar que, si no hay respuesta y más "justificaciones y dilaciones que no caben, volveremos a la calle".





--EUROPA PRESS--