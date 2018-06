Medio millar de socialistas arropa a Adriana Valverde en la presentación de su candidatura a las primarias

Acto de presentación de Adriana Valverde a las primarias del PSOE

Medio millar de socialistas han arropado este jueves a Adriana Valverde en el acto de presentación de su candidatura a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Almería, en el que han participado sus compañeros concejales en el Grupo Municipal Socialista, Consuelo Rumí y Pedro Díaz, quienes han puesto de relieve el hecho de que podría convertirse en la primera mujer alcaldesa en la historia de la ciudad.Valverde, en su intervención, ha destacado que "hoy, más que nunca, debemos sentir el orgullo socialista de nuestro secretario general, Pedro Sánchez, convertido ya en presidente del Gobierno de España por su lucha contra la corrupción del Partido Popular, y de las siglas de nuestro partido". No en vano, el acto ha sido convocado con una doble finalidad, la de presentar su candidatura y la de festejar la llegada del PSOE al Gobierno de España."Lo hacemos como militantes honrados, justos, solidarios y enemigos de las desigualdades sociales porque ser militante y socialista es una forma de vida, de comportamiento ciudadano, una forma de ser y de sentir", ha destacado.A su juicio, "ya está bien de esta derecha rancia, corrupta y soberbia que nos ha gobernado en España y que sigue gobernando, no por mucho tiempo, en nuestro Ayuntamiento". "Tenemos un plan para esta ciudad, que la saque de su letargo y de la ineficacia política de sus gobernantes porque los socialistas tenemos otra idea de Almería y queremos convertirla en una ciudad moderna, cosmopolita, competitiva y ejemplo de convivencia ciudadana", ha manifestado.Según ha explicado Valverde, "los socialistas queremos un ayuntamiento que esté al servicio de la gente, de sus necesidades y, en especial, de los más débiles y vulnerables, para conseguir una ciudad más justa y menos desigual".INICIATIVASEntre las propuestas que la candidata ha planteado se encuentra la puesta en marcha de "un Plan de Ciudad que contemple a toda la sociedad y tenga en cuenta sus problemas, y en cuya realización participemos todos los almerienses, a través de las organizaciones y colectivos, y de los ciudadanos cualificados en cada sector".Dicho plan "tendrá que atender las necesidades específicas de cada barrio, mejorar las condiciones de vida en todos los rincones de nuestra ciudad y consolidar la cultura, la educación, el trabajo, el ocio y el deporte como elementos fundamentales para el desarrollo integral de los ciudadanos".Igualmente, ha destacado que "ese Plan de Ciudad deberá garantizar la aplicación de un urbanismo solidario, que respete el patrimonio artístico y que considere las tradiciones y las costumbres cívicas como parte de la idiosincrasia almeriense".Además, entre las iniciativas de trabajo que se plantea Adriana Valverde está la orientar otro de los ejes fundamentales de dicho plan "a la atención integral de la ciudadanía en toda su trayectoria vital: la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta y los mayores, y que se ocupe especialmente de las personas dependientes y con otras capacidades".Por último, la candidata ha expresado que los socialistas de Almería tienen ante sí "una tarea ilusionante para transformar la ciudad", por lo que ha animado a la militancia de la capital a votar en las elecciones primarias que se celebrarán el 17 de junio.Por su parte, Consuelo Rumí, que ha iniciado el acto, ha mostrado su apoyo y afecto a Valverde, al tiempo que ha expresado su "satisfacción de que se celebren primarias en Almería, con toda la legalidad, como así ha garantizado la Ejecutiva Federal del partido".Igualmente, ha enfatizado que "no nos equivocamos el año pasado cuando apoyamos a Pedro Sánchez para ser el secretario general y la prueba es que ahora es el presidente del Gobierno con el equipo más potente de la historia de España".--EUROPA PRESS--