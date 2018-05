Médicos de la Agencia Sanitaria Poniente dejarán la actividad complementaria hasta recuperar las retribuciones

Hospital de Poniente





La Lista Independiente de Médicos del Poniente (LIMP) y el Sindicato Médico Andaluz han anunciado que los profesionales médicos de la Agencia Sanitaria Poniente, que abarca el Hospital de Poniente y el CARE de El Toyo (Almería), así como los CARE de Guadix y Loja (Granada), dejarán de realizar de manera voluntaria la actividad complementaria hasta que no se recuperen las retribuciones por el mismo, de forma que "muchas cirugías programadas no podrán llevarse a cabo".



En un comunicado, han trasladado que los profesionales "ya casados de esperar" comunicaron esta decisión a la gerencia de la Agencia, desde donde tras el "decretazo" de 2012 se decidió "de forma unilateral" añadir "algún recorte más" al eliminar este concepto retributivo que los médicos asumieron "con resignación", según han asegurado.



Así, han señalado que la suspensión por su parte de la actividad complementaria hará que se incumpla el "decreto de las listas de espera", pero "no afectará en ningún momento a la atención de pacientes urgentes o con enfermedades que precisen de intervenciones de tipo preferente, que se vienen realizando durante la jornada ordinaria de mañana, ni a aquellas intervenciones con carácter urgente".



"Los médicos no pedimos aumentos salariales, sólo pedimos recuperar los salarios de 2012", han incidido tras asegurar que "desde hace meses" el LIMP-SMA ha solicitado "continuamente" a la Dirección Gerencia de la Agencia la recuperación de la actividad complementaria "como refleja el convenio colectivo".



Según ambas entidades, desde 2012 hasta 2018 la actitud del colectivo más perjudicado por los recortes ha sido "intachable", ya que ha mantenido "todas las actividades en todos los servicio", de modo que tras el acuerdo en la Junta de Andalucía para la recuperación progresiva de los derechos suspendidos en 2016 han exigido que se les devuelva también aquellos que se les "eliminaron unilateralmente y que estaban fuera de decreto".



Desde las asociaciones han recordado que la actividad complementaria es un concepto regulado en el vigente convenio colectivo cuya finalidad es la mejora de la prestación de la asistencia sanitaria al paciente, por lo que la actividad es "voluntaria" por parte del médico y "a requerimiento de la Dirección Gerencia", aunque al mismo tiempo se hace "imprescindible para el correcto cumplimiento de los temidos decretos de lista de espera".





