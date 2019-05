Solucionar los problemas de limpieza que denuncian algunos vecinos y atender la costa serán sus primeras medidas si accede a la Alcaldía de Vera



Martín Gerez

TELEPRENSA.- Martín Gerez Clemente, veratense de 58 años, es el candidato a la Alcaldía por el PSOE de Vera. Empleado de banca, durante los últimos cuarenta años ha sido uno de los más altos ejecutivos de la principal entidad cooperativa de crédito de la provincia de Almería. Militante de la Agrupación local de Vera desde 1983, en la segunda corporación democrática (1983-1987) fue elegido Concejal del Ayuntamiento de Vera y designado Teniente de Alcalde delegado de Gobernación, Régimen Interior y Festejos. Casado y con dos hijos, regresa con 58 años a la política activa municipal.





A pesar de ser joven, regresa a la política activa municipal treinta años después, ¿hay alguna similitud en las razones de entonces y las de ahora? ¿por qué da este paso?

Hay muchas similitudes porque la misma ilusión que me llevó entonces, también me lleva ahora. En aquellos años mi trabajo hacía difícil la vida política, hoy ya no tengo ninguna obligación y me puedo dedicar cuerpo y alma al ayuntamiento.

Si consigue ganar las elecciones pero necesita apoyos para gobernar, ¿buscaría un pacto de gobierno o apoyos puntuales? ¿Con que fuerzas estaría dispuesto a hablar y cuáles desecharía?

Ahora mismo es difícil decantarse por pacto de gobierno o apoyos, dependerá de muchas variables: cuantos concejales tiene cada grupo, cuantos grupos, sus propias pretensiones, etc., en todo caso nunca pactaría ni buscaría apoyos de VOX.

Si accede a la Alcaldía, ¿cuáles serán las primeras medidas que pondrá en marcha y le servirán para “vender” sus logros en cien días?

Algunos vecinos insisten en denunciar problemas con la limpieza, en algunas zonas concretas, está claro que solucionar esos problemas será lo primero, y a la par atender las concretas del verano y de la costa.

El AVE ha centrado buena parte de sus discursos, ¿qué importancia la da a esta infraestructura y como quiere preparar Vera de cara a su llegada?

El AVE es una infraestructura básica para la comarca, mientras no lo tengamos seremos una provincia de 3ª división, aunque nuestro PIB y nuestras condiciones sean de 1ª. En nuestro caso, lo más importante es la construcción de la estación, haremos todo lo posible para que esa construcción se acelere y su entorno se convierte en un polo de empresas.

¿Que le preocupa más la oposición que le puedan hacer los partidos que conformen la corporación o las quejas de vecinos y asociaciones ecologistas que han sido muy incisivas en los últimos años? ¿Qué les diría a estos?

Por supuesto me preocupa más las quejas de los vecinos y de las asociaciones, porque en todo caso serán quejas con fundamento, la oposición tenderá a criticarlo todo por el simple hecho de ser oposición. A los vecinos y a las asociaciones les diré que nos tienen que dejar tiempo para solucionar las cosas.

Usted ha sido una persona que se ha hecho así misma en el mundo laboral ya que ha trabajado 41 años en la misma empresa comenzando en el escalafón más bajo hasta llegar a un cargo ejecutivo, ¿se plantea replicar un recorrido similar en la política?

Hoy por hoy sólo me planteo los 4 años siguientes, además por edad imposible pensar en replicar una carrera profesional de 40 años.