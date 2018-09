Fernando Grande-Marlaska preside en Almería el acto del Día de la Policía





El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado el "incremento" de efectivos y la "mejora" de la formación en el ámbito de la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas como "reto" la Policía Nacional, y ha subrayado el "compromiso" del cuerpo para acabar con "esta violencia insoportable".



En su intervención durante el acto solemne celebrado en Almería para conmemorar el Día de la Policía, Grande-Marlaska ha condenado la muerte violenta de una mujer este jueves en Torrox (Málaga), que de confirmarse que ha sido obra de un maltratador supondría la quinta asesinada en una semana en España tal y como ha destacado.



"En esta sociedad no se puede permitir ni un asesinato ni una agresión machista más", ha enfatizado el ministro, quien ha reiterado el "compromiso" para acabar con "esta violencia insoportable que alcanza a mujeres y a niños".



Ante alrededor de 240 policías nacionales y autoridades civiles y militares, así como ciudadanos que se han dado cita en el parque de Las Almadrabillas para disfrutar del acto, Grande-Marlaska ha reivindicado el papel de la "igualdad" como uno de los principios fundamentales de la democracia y ha abogado por impulsar "la presencia de las mujeres y de la perspectiva de género" en el Cuerpo Nacional de Policía.



Tras recordar que en 2019 se celebrará el 40º aniversario de la incorporación de la mujer a este cuerpo, un "hito", según ha dicho, "importante" para transformar la sociedad española en una sociedad "moderna y realmente democrática", ha asegurado que el ministerio "seguirá trabajando" para que el porcentaje del 14 por ciento de la plantilla "sea mayor".



"Seguiremos trabajando para que lleguen tan alto como ellas quieran llegar porque nuestra obligación es garantizar no solo el acceso sino también la oportunidad de llegar al más alto nivel", ha afirmado.



Grande-Marlaska ha hecho alusión, asimismo, al acuerdo sindical que hará posible el incremento de la retribución salarial como una "reivindicación justa, que ha sido escuchada" y ha expresado su "agradecimiento" a los sindicatos que con "su compromiso lo han hecho posible".



El ministro ha valorado el trabajo "leal, cercano y posible" de la Policía Nacional que ha "hecho posible que la confianza en el país y en su sociedad democrática se refuerce a diario" y ha destacado la "eficacia y vocación de servicio" que, según ha subrayado, ha permitido al cuerpo "adaptarse a las demandas y hacer frente a las amenazas de cada época".



"Si la Constitución ha sido el acelerador histórico sin el que no se puede entender el mayor periodo de progreso que ha conocido España no se puede olvidar que esa España de hoy es fruto de la tarea de muchos, también de la Policía Nacional que con su trabajo y con la vida de sus 188 agentes asesinados ha contribuido a su causa común", ha apuntado.



Grande-Marlaska ha achacado a este trabajo "en el que ofrecéis confianza" el que la inseguridad ciudadana "haya dejado de ser una de las principales preocupaciones" de los ciudadanos y el que "hoy seamos una sociedad más justa y humana, en la que se permite el desarrollo de derechos y libertades".



Como muestra de este "buen hacer", ha indicado que las infracciones penales han experimentado un descenso del 0,12 por ciento si bien ha señalado al "difícil trabajo que aún queda por delante".



En concreto, ha aludido a la "meritoria" lucha contra el crimen organizado y la ciberdelincuencia, la gestión de los flujos migratorios, y la lucha contra las redes de trata de personas. "Vamos a seguir impulsando la colaboración con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y la imprescindible cooperación internacional para garantizar la seguridad en un mundo en el que las amenazas están cada vez más globalizadas", ha manifestado.



Por último, ha tenido un "recuerdo" para todos los agentes "caídos en la defensa de los derechos y libertad" y ha remarcado la necesidad de que la sociedad "mantenga con vida su memoria como ejemplo de entrega". "Corazón y coraje para seguir siendo el motor que garantice a la sociedad los valores que encarnáis", ha concluido.



Grande-Marlaska ha estado acompañado por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez; el director general de la Policía, Francisco Pardo; el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y el jefe superior de Policía en Andalucía Oriental, Jesús Redondo Sanz.



Durante el acto, ha hecho entrega de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo a dos policías y a un oficial de policía que fueron gravemente heridos en diferentes operaciones policiales. También han recibido una mención honorífica Doki y Xela, dos perros policías especialistas en explosivos y drogas, respectivamente.



Desde el pasado día 21 de septiembre la capital almeriense ha acogido exposiciones, exhibiciones operativas, conferencias, carreras solidarias y un concierto didáctico para celebrar la festividad de la Policía Nacional.



En concreto, durante el primer fin de semana de celebraciones, más de 16.000 personas han participado en los actos programados por la Policía, de forma que el primer edil almeriense incluso dictó un bando para animar a los ciudadanos a apoyar los actos oficiales y a exhibir banderas españolas desde sus ventanas.





