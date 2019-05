Marín valora el proyecto de Cs





El líder de Ciudadanos (Cs) Andalucía, Juan Marín, ha valorado el proyecto de la formación en Almería definiéndolo como "ilusionante, renovador y con compromiso" durante su visita a la capital almeriense para respaldar la candidatura de Ciudadanos para la Alcaldía, que encabeza Miguel Cazorla.



Marín ha afirmado que "vamos a llevar la ilusión del voto naranja a todos los ciudadanos de Almería y lo vamos a hacer con una candidatura compuesta por gente de la sociedad civil, con muchas ganas de trabajar y con el apoyo total de nuestra formación política", ha subrayado en un comunicado de Cs.



En este marco, ha resaltado que "Ciudadanos es un proyecto que significa compromiso con todos, significa llegar a acuerdos cuando hay que poner en marcha instituciones y, sobre todo, significa hacer la vida más fácil a la gente".



Al hilo, el líder de Cs Andalucía ha dejado claro que la formación liberal seguirá "apostando por los empresarios, autónomos y emprendedores" porque "no nos olvidamos de los que lo están pasando mal y cuando hemos llegado a las instituciones disponemos recursos para Sanidad, Educación o políticas sociales". A su juicio, Ciudadanos es la "única alternativa" para lograr un Gobierno en la ciudad de Almería y, ha continuado, "tenemos que lograr ese cambio para ir de la mano con la Junta de Andalucía".



Durante su intervención, ha recordado la importancia de depositar también el voto para el Parlamento Europeo. "Acordaos todos que hay una urna justo al lado de la del voto municipal. Es la urna que nos lleva a Europa, la que nos abre la vía a las ayudas, a la financiación y, sobre todo, la vía al desarrollo de creación de empleo en Andalucía y no podemos olvidar ese voto". Marín ha señalado que "estas urnas también se llenarán de ilusión naranja, con Luis Garicano al frente y los compañeros que están en el equipo. Vamos a devolverle la sonrisa y la ilusión a esta ciudad".



Por su parte, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha querido mostrar su apoyo a la candidatura de Cs en Almería al ser "un proyecto que se merecen los almerienses". Para la diputada, "estamos demostrando que Cs crece cada vez que se ponen las urnas y crece porque estamos demostrando que es un partido en el que se puede confiar. Confíen en la candidatura de Miguel Cazorla y en su equipo porque es garantía para los almerienses".



Cazorla, por su parte, ha agradecido el respaldo de Juan Marín y de Marta Bosquet y ha resaltado la necesidad que tiene Almería de "un cambio y se lo merece porque hemos estado con iniciativas y con una oposición responsable. Hemos fiscalizado un Gobierno por responsabilidad y pensando en los almerienses".



El número uno de la formación naranja a la Alcaldía de Almería ha hecho hincapié en uno de los objetivos que tienen para los próximos cuatro años: "alcanzar el equilibrio entre barrios, la igualdad entre las personas y poner en marcha las infraestructuras básicas". "Los grandes proyectos son importantes, pero no nos podemos olvidar de los barrios, donde hay problemas de saneamiento, falta de iluminación o desigualdades. Vamos a estar próximos a los ciudadanos, a los almerienses", ha agregado.



El candidato de Cs en Almería ha valorado el equipo que lo acompaña al ser "un grupo entregado, dispuesto a poner sobre la mesa su experiencia para ayudar a nuestros ciudadanos".

--EUROPA PRESS--